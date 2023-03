Olimpijski prvak ne vidi smisla, da bi kaj spreminjal

V kanuju na divjih vodah je pri nas konkurenca zelo močna in zanimivo bo spremljati interne dvoboje. Savšek v pripravah na letošnjo sezono ni nič spreminjal, saj pravi, da na podlagi preteklih rezultatov to nima smisla. Med drugim še vedno sodeluje z dolgoletnim trenerjem Jožetom Vidmarjem, s katerim veljata za zares uspešen tandem. Glavni del letošnjih priprav je naš izkušeni kanuist opravil v Združenih arabskih emiratih. Tamkajšnja proga mu ustreza in tam si je nabral še kako potrebne kilometre na divji vodi.

Foto: Nina Jelenc

Uvodni tekmi se nista izšli po načrtih

Beni je nastopil že na dveh domačih tekmovanjih (Tacen, Solkan), ki pa se zanj nista izšli po načrtih. A kot nam je zaupal 36-letni izkušeni Ljubljančan, raje vidi, da se mu zdaj pojavljajo napake in da lahko do pomembnejših tekem vse pomanjkljivosti odpravi.

"Počasi se nam doma začenjajo domača tekmovanja, tudi z izbirnimi tekmami. Zdaj bom poskušal ujeti tekmovalni ritem. Predvsem si želim, da bom na največjih tekmovanjih zares dobro pripravljen in da se bom lahko osredotočil na vsako tekmo posebej. Na ta način lahko dosežem vrhunski rezultat," nam je povedal aktualni evropski prvak.

Všeč mu je, da je svetovno prvenstvo konec septembra "Všeč mi je, da je svetovno prvenstvo šele konec septembra." Foto: Bojan Puhek

V tej sezoni ga čaka sedem pomembnih tekmovanj in prav na vsakem si želi dobrega rezultata. Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Londonu, kjer bo potekal tudi lov na olimpijske kvote. Za Savška bi bile olimpijske igre v Parizu že četrte zapored.

"Všeč mi je, da je svetovno prvenstvo šele konec septembra. Pred tem bom na tekmah svetovnega pokala in na evropskih prvenstvih lovil tekmovalni ritem in se skušal čim bolje pripraviti na svetovno prvenstvo."

"Progo dobro poznam že iz leta 2012, ko sem bil na olimpijskih igrah. En teden sem bil tudi na pripravah v Londonu. S Petrom (Kauzerjem, op. p.) sva trenirala skupaj z britansko ekipo, tako da gre vse po načrtih."

"Res mi je v veselje nastopiti pred domačim občinstvom, sploh na tako velikem tekmovanju, kot je svetovni pokal." Foto: Nina Jelenc

Vsako tekmovanje bo nekaj štelo

Ena izmed pomembnejših tekem bo tudi svetovni pokal v domačem Tacnu, na progi, kjer je Beni zrastel in jo pozna do zadnje potankosti. Ko smo ga vprašali, ali že težko pričakuje domačo tekmo, nam je odgovoril:

"Seveda. Sicer ti domača tekma da še malo dodatnega pritiska oziroma dodatno pomembnost tekmovanju. Res mi je v veselje nastopiti pred domačim občinstvom, sploh na tako velikem tekmovanju, kot je svetovni pokal. Na sploh je motivacija v letošnji sezoni kar pomembna. Vsako tekmovanje bo nekaj štelo."

Olajševalna okoliščina

Slovenski kanuist se je na podlagi lanskih rezultatov že neposredno uvrstil v reprezentanco in se na ta način izognil stresnim izbirnim tekmam. "Da, to je velika razbremenitev zame, a bom vseeno štartal na vseh izbirnih tekmah, saj s tem dobivam tekmovalni ritem in na ta način vidim, v kakšni formi sem," nam je še povedal Savšek, ki so ga lani pri nas razglasili za kanuista leta.

Preberite še: