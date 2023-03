Bomo enega uspešnejših slovenskih športnikov gledali v drugi disciplini?

Peter Kauzer pri vseh svojih izkušnjah ne vidi nobene potrebe po tem, da bi pri pripravi na novo sezono kaj spreminjal. Zanj bo v novi sezoni pomembna vsaka tekma in na vsako tekmo se bo poskušal čim bolje pripraviti. Vseeno pa bo nekaj več pozornosti posvetil svetovnemu prvenstvu v Londonu, kjer se bodo že lovila mesta za olimpijske igre v Parizu leta 2024.

"Da, zagotovo bo svetovno prvenstvo pomembnejše. To je v prvi vrsti najpomembnejša tekma sezone, poleg tega se bodo na prvenstvu lovile še državne kvote za olimpijske igre. Prav tako šteje kot kvalifikacije za olimpijske igre. Na ta račun bi si rad priboril malce boljše izhodišče za domače izbirne tekme za olimpijske igre," je uvodoma povedal Kauzer, za katerega bi bile olimpijske igre v Parizu že njegove pete, v svoji vitrini pa že ima srebro iz Ria de Janeira leta 2016.

Kljub slabi izkušnji mu je proga v Londonu ena ljubših

Hrastničan se je ravno pred kratkim vrnil s priprav v Londonu. Na tisti progi je že večkrat tekmoval, pred devetimi leti pa si je tam nesrečno poškodoval ramo in zaradi tega moral izpustiti sezono. Kljub temu pravi, da mu proga v Londonu ostaja všeč oziroma je ena njegovih ljubših.

"Oh, tega je že dolgo," je povedal, ko smo ga spomnili na poškodbo. "Eno leto po poškodbi je bilo tam svetovno prvenstvo, kjer sem bil četrti. Prav tako so bile tam tekme svetovnega pokala. S to progo nimam nobenih težav. Čeprav je proga zelo divja in misliš, da bo čoln tekel kar sam od sebe, je fizično vseeno naporna. Čoln moraš vseskozi držati in poganjati. Je pa vsaj divja voda, ne pa tako kot na nekaterih drugih progah. Ne vem, zakaj imajo danes način izdelave proge, da so te vedno manjše. Pravzaprav že komaj čakam prvenstvo v Londonu," pove Kauzer, ki bo do svetovnega prvenstva v Londonu dopolnil 40 let in ima sicer pod svojim pasom že dva naslova svetovnega prvaka.

Peter Kauzer pri svojih 39 letih ni samo konkurenčen, ampak še danes na vsaki tekmi sodi med najožje favorite. Foto: Anže Malovrh/STA

Zagotovo se bo preizkusil tudi v novi disciplini

Na olimpijskih igrah v Parizu bomo spremljali tudi novo olimpijsko disciplino, tako imenovani kajak kros, ki bo na OI v Parizu prvič na sporedu. Kauzer do zdaj v tej disciplini še ni tekmoval, a nam je razkril, da so tudi njega zasrbeli prsti, da bi se preizkusil v novi disciplini.

"Če se uvrstim na olimpijske igre, bom verjetno to disciplino tudi štartal. Razmišljam v tej smeri, ampak se bom vseeno posvetil bolj slalomu. A če bom že nastopil na olimpijskih igrah, imam na ta račun še eno dodatno možnost za osvojitev medalje. Zakaj pa ne?"

"Je pa res, da se je treba te discipline bolj resno lotiti. Opremo že imam, nimam pa še čolna. Najprej moram dobiti čoln, da vidim, ali sem dejansko za to disciplino ali ne. Letos bom štartal, da se spoznam s to disciplino, ampak še vedno bo glavna osredotočenost v slalomu."

Kauzer nam je v smehu priznal, da je bil ob vožnji hčerke malce napet in da tega ni skrival. Foto: Sportida

Priznal je, da je bil ob hčerkini vožnji napet

Počasi gre po njegovih stopinjah tudi njegova hčerka Nola. Ob tem Kauzer poudarja, da je njegova največja želja, da je hčerka zdrava in da uživa v stvareh, ki jih počne. Našemu kajakaškemu asu se zdi, da starši in trenerji včasih pozabljajo, da so to vendarle samo otroci.

Ravno ta konec tedna je Nola prvič nastopila na tradicionalni tekmi v tacenskem kanalu. Kauzer nam je v smehu priznal, da je bil ob njeni vožnji malce napet in da tega ni skrival.

"Na koncu svojemu otroku vedno želiš najboljše. Z menoj je bila tudi na pripravah v Združenih Arabskih Emiratih. Tam je veslala, kolikor je sama želela. Nič je nisem obremenjeval. Sama se je odločila, ali bo šla veslat ali ne. Še vedno menim, da mora biti najprej ljubezen do športa, da lahko iz tega kaj nastane."

Preberite še: