Tragedija v Italiji: medved napadel in ubil 26-letnega tekača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

26-letni Andrea Papi je utrpel globoke rane na vratu, po rokah in prsih, obdukcija, ki so jo opravili v petek, pa je pokazala, da ga je napadel medved.

26-letni Andrea Papi je utrpel globoke rane na vratu, po rokah in prsih, obdukcija, ki so jo opravili v petek, pa je pokazala, da ga je napadel medved. Foto: Getty Images

Na severozahodu Italije je medved napadel 26-letnega tekača, poroča The Guradian.

26-letni Andrea Papi je umrl v sredo, nedaleč stran od svojega doma, ko ga je med večernim tekom na gozdi poti napadel medved.

Njegova družina je po tem, ko se zvečer ni vrnil, podala prijavo na policijo, reševalna ekipa pa je ponoči našla njegovo truplo. Utrpel je globoke rane na vratu, po rokah in prsih. Lokalne oblasti so se odločile, da bodo žival identificirali, jo izsledili in ubili.

Gre za že drugi napad v letošnjem letu, ki se je zgodil v regiji Trentino na severozahodu Italije. Marca je medved prav tako napadel človeka.