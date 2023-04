Kmetje pri Pirc Musarjevi: Smo največja žrtev podnebnih sprememb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki kmetijskih organizacij so predsednici republike Nataši Pirc Musar na današnjem srečanju v predsedniški palači predstavili največje izzive, s katerimi se spopadajo. Kmetje so po koncu srečanja izrazili zadovoljstvo, da jih je predsednica sprejela in se z njimi odkrito pogovorila, v prihodnje pa naj bi sledilo več takšnih srečanj.

Predsednica republike je v pogovoru izrazila razumevanje položaja kmetov in poudarila, da razvoj slovenskega kmetijstva vidi z roko v roki z varovanjem okolja, ki je ena od prioritet naše družbe, so po srečanju sporočili iz urada predsednice.

"Ukrepi na področju slovenskega kmetijstva morajo biti dobro premišljeni, upoštevati morajo okoljske in naravovarstvene vidike, biti morajo zdravorazumski in upoštevati morajo posebnosti obdelovalnih in drugih kmetijskih površin po Sloveniji," je vtise strnila Pirc Musarjeva ter opozorila na pomen vključenosti kmetic in kmetov v politične odločitve.

Predstavniki in predstavnice Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine so predsednici podrobno razložili vse težave, za katere se bojijo, da bodo zaradi vedno manjšega števila mladih prevzemnikov kmetij postale vedno večje, je po srečanju v izjavi za medije pojasnil predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.

Predsednici so predstavili izzive, povezane z območjem Nature 2000

Predsednici so tako predstavili predvsem izzive, povezane z območjem Nature 2000, napadi divjih zveri, spremembami na področju davkov, uredbo o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev ter stanjem voda. Predsednico so obenem pozvali, naj sredstva, ki so namenjena kmetijstvu, tudi ostanejo kmetijstvu, ne pa da se delijo nevladnim organizacijam, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom, se pa napajajo iz tega proračuna, je pojasnil.

Pirc Musarjevo so ob tem zaprosili, da bi postala ambasadorka slovenskega kmetijstva. Na uradu predsednice bodo o tej ponudbi še razmislili, bodo pa jeseni opravili forum o kmetijstvu, na katerem bodo oblikovali iztočnice in jih predlagali vladi. Junija si bo na terenu ogledala tudi dejansko stanje na kmetijah, je dejal Medved.

"Zadovoljni smo, da smo se odkrito pogovarjali, nismo se o vsem strinjali, bomo pa seveda te pogovore nadaljevali," je povedal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Dialog, poslušanje in upoštevanje argumentov so namreč nujno potrebni, je prepričan.

Predsednica republike je pred dnevi v pogovoru opozorila, da podnebne spremembe terjajo prilagoditve, tudi od kmetov.

Slovensko kmetijstvo je izredno okoljsko neobremenjujoče

"Kmetje smo seveda največja žrtev podnebnih sprememb, nismo povzročitelji podnebnih sprememb, smo pa seveda predsednici države razložili, da je slovensko kmetijstvo izredno okoljsko neobremenjujoče," je opozoril Žveglič. Ob tem je dodal, da slovensko kmetijstvo uporablja izredno majhno količino fitofarmacevtskih sredstev.

Predsednici so ob današnjem srečanju podarili tudi priložnostno darilo, in sicer kozarec z zemljevidom Slovenije, na katerem je zapisano, da je voda v Sloveniji pitna iz vseh pip.

Tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je izrazil zadovoljstvo s tem, da jih je predsednica republike s svojo ekipo sprejela in jim prisluhnila. Med največjimi izzivi zadružništva je izpostavil okvirje, ki jih odreja strateški načrt in omejujejo kmetovanje na slovenski zemlji. To po njegovih besedah ogroža oziroma omejuje dostopnost domače hrane za slovenskega prebivalca.

"Mladi pogrešamo to spoštovanje, da je kmet prioriteta države. Pogrešamo pa tudi spoštovanje vseh odločevalcev znotraj države," je opozorila predsednica Zveze podeželske mladine Slovenije Anja Mager. Ko bo kmet postavljen na prvo mesto, bodo vse zahteve, za katerimi nevladne kmetijske organizacije še vedno trdo stojijo, rešljive, je prepričana.