Med branjem knjige medved presenetil uživača na ležalniku #video

Nadzorne kamere so ujele trenutek, ko je David Oppenheimer iz Severne Karoline na svojem ležalniku sproščeno prebiral knjigo, le nekaj trenutkov kasneje pa je medved vstopil pod njegov nadstrešek. Ameriški črni medved, ki je bil prav tako začuden in presenečen nad odzivom moškega, ki se je pred nepovabljenim gostom zaščitil z blazino, je po bližnjem srečanju pobegnil.

"Pogledal sem za sabo in nisem videl ničesar," je Oppenheimer povedal za CNN in dodal, "toda približno minuto kasneje je prišel medved in bil praktično pred menoj."

Posnetek srečanja moškega in medveda si lahko ogledate tukaj:

Moški ni vedel, kako se bo medved odzval

"Zaskrbljen sem bil, saj nisem vedel, kako se bo medved odzval. Vame je gledal kar nekaj časa, zato sta bili le dve možnosti. Ali me bo napadel ali pa bo odkorakal proč. In upal sem na najboljše," je David povedal za ameriške medije. Preden se je medved odpravil svojo pot, sta nekaj trenutkov strmela drug v drugega.

David je skušal ostati miren

Kot je še povedal, je skušal ostati miren, a je bil ob nepričakovanem srečanju vseeno zelo prestrašen. "Na svoj način so nekako skrivnostni," je dejal David. "Lahko vidite, kako skrbijo za svoje mladiče in kako med seboj komunicirajo. So prijazni in srčkani. So fotogenični. Zabavno jih je gledati," je še povedal.

"Medvedi v tej soseski res ne napadajo ljudi, a ta je vseeno prišel zelo blizu," je še povedal David in dodal, da je razmišljal, da ga ne bi smel gledati v oči, a on je gledal naravnost vanj, zato mu je odleglo, ko je medved odšel.

Medveda je kamera pod nadstreškom med sproščenim ogledovanjem terena ujela tudi kasneje, ko moškega že ni bilo več na ležalniku, očitno pa je, da domačini in medvedje lepo sobivajo.