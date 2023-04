Ranjeni medved, ki tava po Želimeljski dolini, morda zelo nevaren

Na cesti med Škofljico in Turjakom so v torek povozili dva medveda. Eden je poginil, drugi ne. Obstaja precejšnja možnost, da se ranjen in zato nevaren medved potika po Želimeljski dolini.

Na cesti med Turjakom in Pijavo Gorico je v torek ob šestih zjutraj voznik z osebnim vozilom trčil v odraslega medveda, ki je po trčenju poginil.

"Šlo je za samca, težkega okoli sto kilogramov. Mi smo ga prevzeli in ga bomo zakopali. Samo na našem koncu vsako leto beležimo v povprečju dva taka dogodka, ko pride do trčenja vozila z medvedom. Veste, ta naša cesta je zelo prometna, hitrosti so velike, gre pa za območje, kjer je medvedov precej," je, kot poroča Dnevnik, pojasnil Milan Podlogar, starešina Lovskega društva Turjak. Bil bi zelo v skrbeh, če medved ne bi poginil. "Potem bi imeli resno težavo. Imeli bi ranjeno zver, nevarno za človeka. Jaz ne bi pustil, da bi ga šli naši člani zasledovat, saj je to prevelika odgovornost."

Prav tako se je v torek zgodila še ena prometna nesreča z udeležbo medveda, in sicer na isti cesti Ljubljana–Kočevje, približno 500 metrov naprej proti Ljubljani.

V trku avta in medveda med odcepoma za Vrh nad Želimljami in za Gradišče je medved preživel in pobegnil v gozd. Obstaja resna nevarnost, da je kosmatinec poškodovan in kot tak predstavlja nevarnost tudi za ljudi.

Odstrel medvedov bodo znova preučili

Predsednik vlade Robert Golob je ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je pretekli teden podpisal odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave, pozval, naj vse odločbe na to temo zamrzne.

Vlada se bo po besedah premierja vprašanju ustreznosti trenutno predvidenega odvzema zveri iz narave spet posvetila.