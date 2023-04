Hvala Janši, da nas je spomnil na vse tisto, čemur so ljudje rekli ne #video

V državnem zboru sta odvrgla rokavice Janez Janša in Robert Golob. "Po enem letu je od vseh reform na mizi zgolj reforma časovnic." Tako Golobu prvak opozicije, premier pa: "Hvala Janši, da nas je spomnil na vse tisto, čemur so ljudje rekli ne".

Interpelacijo zoper vlado Roberta Goloba, ki jo je vložila SDS, je že ob začetku 14-urne razprave v državnem zboru začinil besedni dvoboj med Robertom Golobom in Janezom Janšo. SDS vladi očita ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, ukinitev urada za demografijo in številne druge sporne poteze. In medtem ko Janša pravi, da se je vlada lotila predvsem nerazumljivih stvari, se je Golob Janši za interpelacijo celo zahvalil.

Foto: zajem zaslona

Da je vlada veliko obljubljala in še obljublja, naredi pa malo, je bila danes ena glavnih kritik predlagateljev interpelacije, stranke SDS. Trn v peti opozicije pa se zdi predvsem prva od točk, ki jo je navedel Janša, torej ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, katerega pomen je tudi večkrat izpostavil. Po besedah Goloba naj bi bilo muzeju sicer namenjenih kar 60 odstotkov vsega besedila interpelacije. Pri čemer je še enkrat poudaril, da muzej ni bil ukinjen, ampak združen z muzejem novejše zgodovine.

Epiloga njun prepir ni dobil, ni ga dobila niti 14 ur trajajoča razprava. Interpelacija je bila namreč vložena brez konstruktivne nezaupnice, zato poslanci na koncu niso glasovali.

V ozadju maratonske seje so bili vse bolj povišani toni med SDS in NSi, ki ji v največji opozicijski stranki očitajo dvojno igro v korist murgelske koalicije. Ostri so bili tudi v Novi Sloveniji: država potrebuje dva mandata desnice brez Janše, bojimo se, da bo Logar to, kar je v Rusiji Medvedjev za Putina.

