90-letnik, ki je skozi okno opazoval prihod Rusov, se je vrnil domov #video

Vojni v Ukrajini tudi po 14 mesecih grozot ni videti konca. Ekipa naše televizije – snemalec Gašper Pintarič, montažer Miha Koželj in novinarka Tadeja Magdič – se je v mestu Harkov, ki je bilo napadeno med prvimi, na lastne oči prepričala, kakšno razdejanje je za seboj pustila ruska vojska.

Foto: zajem zaslona Skupaj z varnostnikom in domačinom so se odpravili do enega največjih spalnih naselij v celotni Ukrajini, ki se je znašlo v središču ruskega napada. V mestu je poškodovanih več tisoč stavb, zato je moralo naselje zapustiti na desettisoče ljudi. Pogledali smo, kako življenje v predmestju Harkova poteka danes.

Harkov je zelo blizu ruske meje, oddaljen je le nekaj deset kilometrov, zato je bil lahka tarča ruskih napadov. Pogosto se je zgodilo, da so zračni napadi prehiteli zvočna opozorila oz. alarme za prebivalce. "V prvi bojni liniji se je znašlo spalno naselje Saltovka v predmestju milijonskega Harkova, tukaj praktično ni bloka, ki ne bi bil poškodovan," pripoveduje domačin Viktor Redkin, ki je v tej vojni izgubil 26-letnega sina.

Viktor Redkin, prostovoljec in prebivalec Harkova: "Zgodilo se je 6. marca in tukaj je živel tudi moj dober prijatelj, skozi okno stanovanja je opazoval, kako Rusi prihajajo v mesto. Te stavbe v naselju so bile prve uničene v ruskem napadu, zato so seveda najbolj poškodovane, zaradi bližine in zaradi položaja. Ljudje so nekatere stavbe zapustili, saj so tako poškodovane, da v njih mogoče živeti, v nekatere pa so se vrnili in tam živijo naprej."

V naselju med visokimi stavbami smo ob tem naleteli na številne luknje, ki so jih za seboj pustile granate, in na povsem uničen vrtec. Kjer je včasih odmevalo otroško veselje, je danes zgolj kup ruševin. V Harkovu je bilo poškodovanih več kot štiri tisoč zgradb, skoraj tretjina je bila neposredna tarča, mesto je bilo dokončno osvobojeno šele lani oktobra. V naselju Saltovka je pred ruskimi napadi živelo 350 tisoč ljudi, a večina je naselje zapustila, ko so se začeli napadi. Nekateri so se že vrnili, a danes tukaj živi trikrat manj ljudi.

Pred nekaj dnevi se je v svoje stanovanje v tem naselju vrnil tudi 90-letni Anatolij Ivanovič, ki je bil priča ruskemu vdoru v mesto: "Ko se je začela vojna, sem bil doma v svojem stanovanju, skozi okno sem videl, kako so prihajali ukrajinski in ruski tanki. Skozi okno sem videl, kako so prihajali tanki, naši vojaki so morali zbežati in so se skrili v šoli, ko so ruski prihajali sem. Vse sem videl, kaj se je dogajalo."

Foto: zajem zaslona

Še danes številni prebivalci nimajo tekoče vode, hrano dobivajo od humanitarnih organizacij in z medsebojno pomočjo. Tetjana Koneva se je v svoje stanovanje vrnila le nekaj mesecev po začetku okupacije.

Zapeljali smo se tudi do dveh bližnjih vasi, ki sta bili pod rusko okupacijo. Ob začetku okupacije so Rusi vkorakali v vas Olhovka, ki je od meje oddaljena približno 40 kilometrov, in za seboj pustili pravo razdejanje. Podobno se je zgodilo tudi v vasi Mala Rohan.

Nina Suslova, prebivalka osvobojene vasi Mala Rohan: "Rusi so prišli do naše hiše in potrkali, zanimalo jih je, kdo je lastnik. Rekli so nam, naj gremo stran. Odgovorili smo jim, da nimamo kam iti. Vprašali so nas, ali imamo morda klet, in dodali, naj gremo spat kar v klet." Ko so se vrnili k domači hiši, so našli zgolj ruševine. Med čiščenjem okolice so pred kratkim naleteli na neeksplodirano eksplozivno telo. Vso zimo so živeli v hlevu. Njihov začasni dom bo tako postal le še dom, drugega si ne morejo privoščiti.

