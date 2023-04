Novi slovenski traktorji bodo leteli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Danes se začenja nova doba boja z naravnimi katastrofami. Ta letala bodo omogočila, da ne bomo prepuščeni na milost in nemilost drugim državam oziroma njihovi razpoložljivosti," je po podpisu poudaril Šarec. Spomnil je, da je odločitev za nakup letal za gašenje padla lani poleti, ko je na Krasu divjal največji požar v zgodovini Slovenije.

Foto: zajem zaslona

Julija 2022 je bila Slovenija zazrta v apokaliptične prizore požara na Krasu. V gašenje so bile vključene skoraj vse državne zmogljivosti - prvič v zgodovini je gasiti pomagal celo policijski vodni top. Aktivirani so bili helikopterji Slovenske vojske, zaradi pomanjkanja zračnih sil pa so nam na pomoč iz zraka priskočile preostale države, med drugim sosednja Hrvaška s svojimi kanaderji. Požar na Krasu je v javnosti razplamtel razpravo, zakaj naši gasilci nimajo posebnega letala za gašenje.

O nakupu letala za gašenje se je sicer govorilo že pred leti. Uprava za zaščito in reševanje je med drugim trdila, da so na podlagi priporočil Evropske unije za gašenje gozdnih požarov pri nas najprimernejši helikopterji. Eden največjih požarov pri nas pa je dokazal nasprotno.

V Sloveniji imamo za gašenje iz zraka na voljo pet helikopterjev in letalo pilatus. Policijski helikopter s posebno vrečo prepelje dobrih 1.500 litrov vode, vojaški pa še enkrat toliko. Naša nova letala bodo lahko prevažala več kot 3.000 litrov. Za primerjavo: hrvaški kanader, ki je pomagal pri gašenju na Krasu, naenkrat prevaža kar 6.000 litrov vode.

Gre za letala ameriškega podjetja, uporabljajo jih v več kot 18 državah sveta, šest podobnih letal ima tudi sosednja Hrvaška. Sprva bodo letala pilotirali vojaški piloti, nato pa na novo izšolani piloti. Dvajset jih bo štipendiralo ministrstvo.

Dve letali naj bi tako dobili že do junija letos, dve pa prihodnje leto. Slovenija bo vsa štiri letala dala tudi v skupno floto Evropske unije in tako po potrebi priskočila na pomoč drugim državam.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: koliko zdravnikov je usposobljenih za reševanje v jamah? Kako je poskrbljeno za varnost v naših šolah? Ogledali si boste lahko tudi novo poročanje naše novinarske ekipe iz Ukrajine. Bodite z nami ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.