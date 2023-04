Rusija ponavlja: Operacija se nadaljuje, dokler ne dosežemo zastavljenih ciljev #vŽivo

Ključni poudarki dneva:



11.00 Rusija: Operacija se nadaljuje, dokler ne dosežemo zastavljenih ciljev

10.50 Zagorelo v bližini Moskve

Kot zatrjujejo Rusi, se bo posebna vojaška operacija, kot imenujejo agresijo in vojno v Ukrajini, nadaljevala, dokler ne bodo izpolnjeni njeni zastavljeni cilji denacifikacije in demilitarizacije ter dokler ne bodo odpravljene grožnje ruski varnosti, so sporočili z ministrstva. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je znova zatrdil, da eden ključnih ciljev invazije ostaja tudi preprečevanje vstopa Ukrajine v zvezo Nato.

In #Lyubertsy (#Moscow region), a manufactury for the disposal of plastic and rubber caught fire.



The fire area was 1.5 thousand square meters. pic.twitter.com/vcKdkycTxf