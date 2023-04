Rusija naj bi imela v Severnem morju floto vohunskih ladij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija naj bi v Severnem morju imela floto vohunskih plovil, ki delujejo pod krinko ribiških in raziskovalnih ladij. Te naj bi bile opremljene z instrumenti za podvodni nadzor, kar jim omogoča zbiranje informacij o lokacijah za izvedbo potencialnih sabotaž, razkriva skupna preiskava radiotelevizij na Danskem, Norveškem, Švedskem in Finskem.

Rusija ima po besedah danskega protiobveščevalnega častnika pripravljen sabotažni program v primeru odprte vojne z Zahodom. Vodja norveške obveščevalne službe je povedal, da je program pomemben za Rusijo, saj je nadzorovan neposredno iz Moskve.

Raziskovalne ladje, ki to niso

Nacionalne radiotelevizije štirih skandinavskih držav trdijo, da so analizirale prestreženo rusko komunikacijo, ki dokazuje, da so t. i. ruske ladje duhov na Severnem morju večkrat izključile oddajnike, da ne bi razkrile svoje lokacije. Te vohunske ladje naj bi s posebno opremo proučevale predvsem vetrne elektrarne in komunikacijske kable štirih držav, poroča britanski BBC.

Poročilo se osredotoča zlasti na rusko plovilo Admiral Vladimirski, navaja STA. Uradno gre za raziskovalno oceanografsko ladjo, vendar avtorji poročila ugibajo, da gre v resnici za rusko vohunsko ladjo. Pri tem se sklicujejo na anonimnega strokovnjaka za britansko mornarico, ki je opisoval pot plovbe ladje na eni od misij v bližini sedmih vetrnih elektrarn ob obali Velike Britanije in Nizozemske.

Kot je dejal strokovnjak, je plovilo zmanjšalo svojo hitrost, ko se je približalo vetrnim elektrarnam, mesec dni pa naj bi plulo z izklopljenim oddajnikom. Plovilu Admiral Vladimirski naj bi se s čolnom poskušal približati eden od novinarjev, vendar ga je na krovu ladje pričkal oborožen zamaskiran mož. Plovilo Admiral Vladimirski naj bi lani opazili tudi v bližini škotske obale.

Nizozemska obveščevalna služba je sicer že februarja opozorila na dejavnosti, ki bi lahko kazale na priprave za motnjo ali sabotažo pomorske infrastrukture. Vodja vojaške obveščevalne službe Jan Swillens je takrat dejal, da so rusko ladjo odkrili blizu vetrne elektrarne v Severnem morju, z njo pa naj bi Rusija poskušala odkriti, kako deluje energetski sistem v Severnem morju.

Poročilo izpostavlja tudi mogočo rusko odgovornost za incident, ki se je zgodil lani južno od Svalbarda, ko je bil prerezan podvodni podatkovni kabel. Tega je uporabljala največja svetovna komercialna zemeljska postaja za satelitsko komunikacijo. Norveška policija je dejala, da verjame, da gre verjetno za človeško dejavnost, vendar uradno ni obtožila nikogar.