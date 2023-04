Rusko vojaško letalo "pomotoma bombardiralo svoje mesto" #vŽivo

Ključni poudarki dneva:



7.31 Rusko vojaško letalo bombardiralo svoje mesto

Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je rusko lovsko letalo pomotoma bombardiralo mesto Belgorod blizu meje z Ukrajino, poroča BBC. Regionalni guverner Vjačeslav Gladkov je dejal, da je eksplozija v središču mesta pustila ogromen krater, širok približno 20 metrov. Po njegovih besedah ​​sta bili poškodovani dve ženski, poškodovanih pa je bilo tudi več zgradb. "Lovec bombnik su-34 je po naključju izstrelil letalsko ubojno sredstvo," so še sporočili z ministrstva.

In Belgorod, local publics publish photos and videos of a huge crater at an intersection in the city center.



At the moment, there is no information from officials about the reasons for the funnel, but a few minutes before that, the Belgorod media published the news that "there… pic.twitter.com/3OhI2hmVla