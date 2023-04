Pomemben premik ukrajinske vojske, ki bi se lahko izkazal za ključnega #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.29 Ukrajinci prečkali reko Dneper. Zakaj bi se to lahko izkazalo za ključno?

Ameriški varnostno-obrambni inštitut za preučevanje vojne in ruski vojaški blogerji so objavili zadostno količino posnetkov, ki potrjujejo ukrajinsko prečkanje reke Dneper na vzhodno obalo, piše BBC. Tudi vojaški viri britanskih medijev naj bi potrdili določene manevre čez reko Dneper v bližini mesta Herson.

Ukrajinska vojska, ki izvaja politiko molka o protiofenzivnih akcijah prečkanja Dnepra ni potrdila, medtem ko Moskva zanika, da bi ukrajinske sile prestopile na vzhodni breg reke. A če so poročila, da so ukrajinske sile zavzele položaje na vzhodni obali, resnična, bi se to lahko izkazalo za zelo pomemben premik v prihodnjih poskusih Kijeva, da izžene ruske sile. Ukrajinski napredek na tem področju bi namreč lahko v prihodnosti zagotovil kopenski koridor do polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija.

Vojaški strokovnjaki sicer opozarjajo, da bi bili manevri ukrajinskih sil na območju tik ob reki, na ozemlju, ki ga zaznamujejo namakalni kanali in druge vodne ovire, zelo težka naloga.

Ukrajina je lani izpod ruske okupacije osvobodila mesto Herson – edino glavno mesto regije, ki ga je Rusiji uspelo osvojiti od začetka invazije februarja 2022. Rusi so se nato umaknili na vzhodni breg reke Dneper, široka reka pa je služila kot naravna ovira med sprtima stranema.

7.12 Ameriška veleposlanica ZN kritizirala Lavrova

Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Linda Thomas-Greendield je kritizirala ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova po njegovem govoru, ki ga je imel kot predsedujoči predstavnik Varnostnemu svetu ZN.

"Bilo je utelešenje ironije in hinavščine, da je ruski zunanji minister predsedoval Varnostnemu svetu, ko je Rusija v svoji enostranski, neizzvani akciji proti Ukrajini napadla vse, kar ustanovna listina ZN predstavlja," je za CNN povedala Thomas-Greenfieldova.

Sergej Lavrov je včeraj namreč nagovoril Varnostni svet ZN v New Yorku v času kontroverznega ruskega predsedovanja. Ostro je kritiziral zahodne države, predvsem ZDA, ki gredo po njegovih besedah ​​proti uničenju globalizacije in želijo spodkopati multilateralizem v azijsko-pacifiški regiji.

6.57 Rusija grozi s prekinitvijo dogovora o izvozu ukrajinskega žita

Moskva je zagrozila, da morda ne bo podaljšala sodelovanja pri mednarodnem sporazumu o izvozu ukrajinskega žita, ki se izteče 18. maja. Kot razlog navaja "teroristične napade" režima v Kijevu. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem v ponedeljek Rusiji predal predlog za nadaljnje podaljšanje in izboljšave sporazuma.

"Zaradi terorističnih napadov režima v Kijevu je ogroženo ponovno podaljšanje dogovora o izvozu žita po 18. maju," je v ponedeljek zvečer sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Rusija je svojo sosedo obtožila, da je marca in aprila z brezpilotnimi letalniki napadla oporišče ruske črnomorske flote na zasedenem polotoku Krim, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Kijevu se do zdaj na obtožbe niso odzvali.

Rusija je že večkrat zagrozila, da bo odpovedala sodelovanje pri sporazumu o žitu, ki je bil sredi marca podaljšan za 60 dni. V Moskvi namreč menijo, da se olajšanje sankcij za ruski izvoz gnojil, ki je prav tako predvideno v sporazumu, ne izvaja v zadostni meri.

Sporazum naj bi imel ključni pomen pri preprečevanju humanitarnih kriz v državah v razvoju in ohranjanju cen hrane na globalni ravni.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem na srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v New Yorku v ponedeljek predstavil načrt za nadaljnje podaljšanje izvoza ukrajinskega žita, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili Združeni narodi.

Guterres je Lavrovu "predal pismo za predsednika Vladimirja Putina, v katerem je predstavljen tudi predlog za izboljšanje, podaljšanje in razširitev" sporazuma, je dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN.

Podobno pismo so ZN poleg Rusije poslali še preostalima podpisnicama sporazuma, Ukrajini in Turčiji. Guterres je ob tem dejal, da se je "seznanil s pomisleki, ki jih je izrazila Rusija" v zvezi z gnojili.

"Preučili bomo ideje, ki nam jih v pismu predstavlja generalni sekretar," pa je dejal Lavrov v komentarju, ki ga je objavilo rusko zunanje ministrstvo. Dodal, da "do zdaj niso opazili velikega napredka".

Črnomorsko pobudo za izvoz žita sta Rusija in Ukrajina sklenili julija lani ob posredovanju Združenih narodov in Turčije. Sporazum je omogočil izvoz žita iz Ukrajine, potem ko je zastal zaradi ruske invazije, in pomagal znižati cene hrane po svetu.

Rusija je v zameno dobila pravico do izvoza gnojil brez zahodnih sankcij, a Moskva ocenjuje, da se ta dogovor, ki naj bi veljal tri leta, ne spoštuje, ter da države, ki so uvedle sankcije proti Moskvi, ne storijo dovolj, da bi omilile omejitve ruskega izvoza, zlasti gnojil.