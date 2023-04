V javnost prišli temačni načrti Kremlja za tri evropske države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin ima pripravljene načrte za povečanje vpliva svoje države v Litvi, Latviji in Estoniji, razkriva analiza tajnih dokumentov, ki jo je skupaj opravilo več evropskih medijev.

Ključen cilj Kremlja je zmanjšati prisotnost zveze Nato v baltskih državah in hkrati okrepiti vpliv Rusije, med drugim na področju kulture. Glede na objavljene dokumente bi Rusija to poskušala uresničiti z ustanavljanjem organizacij, katerih skriti cilj bi bil prikrito širjenje ruske propagande in kulture.

Med drugim bi si te organizacije prizadevale za širjenje informacij o domnevnem šikaniranju rusko govorečih prebivalcev baltskih držav, vabljenje rusko govorečih študentov v Rusijo, poleg tega pa bi poskušale preprečiti rušenje spomenikov iz druge svetovne vojne, poroča Newsweek.

Privlačni poslovni dogovori in ustanavljane šol

V Estoniji naj bi Rusi v skladu z načrtom poslovnežem ponujali privlačne poslovne dogovore. "Estonskim poslovnežem pojasnite, da jim je Rusija pripravljena odpreti svoj trg, če bi estonska zunanja politika postala bolj proruska," piše v enem od dokumentov.

V zvezi z Litvo je v dokumentih navedeno, da bodo ustvarili razmere, ki bodo to državo prisilile k spoznanju, da jim prisotnost vojaških sil zveze Nato v regiji škodi. Litvi bi morali preprečiti uporabo Natovih sistemov zračne obrambe in zmanjšati število Natovih vojaških vaj v državi, so si za cilj postavili Rusi.

V Litvi nameravajo ustanavljati tudi svoje šole in doseči, da bi ruščina do leta 2030 postala državni jezik.

Estonija in Latvija imata sicer okoli 25, Litva pa pet odstotkov ruskega prebivalstva.

Izkoristiti nameravajo odvisnost baltskih držav od ruskega električnega omrežja

Poleg tega Rusi glede na dokumente nameravajo izkoristiti odvisnost baltskih držav od ruskega električnega omrežja in jim pokazati, kaj bi za njih pomenilo, če bi jih odrezali od tega omrežja, od katerega se sicer vse tri države nameravajo same odcepiti do leta 2026.