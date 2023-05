Rusija: obsežni gozdni požari zahtevali več življenj

V regiji Kurgan je ogenj uničil več kot 40 hiš, prebivalci več vasi pa so morali zapustiti svoje domove. V regiji Tjumen, prav tako v Sibiriji, so medtem oblasti sporočile, da je med gašenjem požara v svoji vasi umrl 49-letni moški.

Gozdni požari so se razširili tudi v pokrajini Sverdlovsk na Uralu, kjer so po zadnjih podatkih zajeli več kot 54 tisoč hektarjev površin.

Gozdni požari v Rusiji pogosto izbruhnejo med pomladjo in jesenjo, podnebne spremembe pa so razmere še poslabšale. Lani so poročali tudi o pomanjkanju reševalcev na nekaterih območjih, ki so jih prizadeli požari, kar je posledica mobilizacije moških za vojno v Ukrajini, še poroča dpa.

Foto: Guliverimage