Požar v bolnišnici v Pekingu usoden za 29 ljudi #foto

Požar je v bolnišnici izbruhnil v torek popoldne po lokalnem času, gasilcem pa ga je uspelo pogasiti kake pol ure pozneje. Kot je danes na novinarski konferenci sporočil namestnik okrožnega župana Li Zongrong, je umrlo 29 ljudi.

Glede na poročanje državne televizije CCTV je bilo med njimi 26 bolnikov, večinoma starejših, dva člana osebja in družinski član enega od pacientov. Foto: Reuters

Več drugih je v požaru utrpelo opekline. Vsega skupaj 142 bolnikov so gasilci zaradi požara prepeljali na varno in jih namestili v druge bolnišnice.

Pridržali 12 ljudi

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki in fotografije ljudi, ki so se pred ognjenimi zublji zatekli na zunanje klimatske enote, nekateri so tudi skočili na varno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V povezavi s požarom so oblasti pridržale 12 ljudi, vključno z direktorjem bolnišnice. Foto: Reuters

Med njimi so glede na navedbe pekinškega urada za javno varnost tudi predstavniki podjetja, ki je v poslopju izvajalo prenovo.

Glede na prve ugotovitve preiskave, ki jih navaja CCTV, so namreč požar zanetile iskre, ki so nastale med notranjo prenovo in izgradnjo bolnišničnega oddelka. Zaradi teh naj bi se vneli hlapi vnetljive barve na prizorišču.

Kot poroča AFP, so požari s smrtnimi žrtvami na Kitajskem zaradi slabih varnostnih standardov in šibkega nadzora pogosti. Novembra je ogenj, ki je zajel stanovanjski blok v Xinjiangu, terjal deset življenj in sprožil proteste proti zapiranjem zaradi covid-19, saj naj bi prav ti ukrepi ovirali reševanje.

