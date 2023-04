Velik požar v Hamburgu, nevaren oblak dima se širi proti mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodaj zjutraj je v dveh skladiščih v nemškem Hamburgu izbruhnil požar, proti mestnemu središču pa se širi potencialno nevaren oblak dima. Gasilci so izdali zdravstveno opozorilo, pri čemer niso navedli, kaj je bilo skladiščeno v objektih, ki jih je zajel ogenj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Še vedno ni jasno, kako je ponoči izbruhnil požar v mestnem predelu Rothenburgsort. V opozorilu je nevarnost požara in dima opredeljena kot "izjemna", občane na severovzhodu tega pristaniškega mesta pa so gasilci pozvali, naj ne odpirajo oken in naj se zaščitijo pred dimom.

"Obvestili vas bomo, ko bo nevarnost minila. Upoštevajte navodila reševalnih služb. Obvestite tudi svoje sosede, predvsem tiste, ki morda potrebujejo pomoč zaradi invalidnosti, jezikovnih ovir ali omejene mobilnosti," so sporočili gasilci.

Big fire near Rothenburgsort Hamburg Germany pic.twitter.com/UnhC4QDVCs — h (@hcarthyc_) April 9, 2023

Nemški železniški operater Deutsche Bahn je sporočil, da je bil zaradi požara primoran zapreti progo med Hamburgom in Büchnom.

Mesto Hamburg ima po zadnjem popisu nekaj več kot 1,9 milijona prebivalcev.