Pentagon: V Ukrajino pošiljamo nove zaloge streliva, raket in tanke #vŽivo

Ameriška vlada je v torek odobrila nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 2,6 milijarde dolarjev, ki vključuje tudi dodatno strelivo za raketne sisteme himars, topniške granate in osebno orožje za ukrajinske vojake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

7.40 ZDA odobrile nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini

"ZDA bodo Ukrajini še naprej zagotavljale zmogljivosti za izpolnjevanje njenih neposrednih potreb na bojišču in dolgoročnih zahtev po pomoči na področju varnosti," je v izjavi zapisal Pentagon.

Sveženj vsebuje tudi strelivo za sisteme zračne obrambe patriot in nasams ter strelivo in protitankovske rakete za pehotna bojna vozila bradley, ki jih je Washington že prej obljubil Kijevu.

Vključuje tudi strelivo za tanke kalibra 120 milimetrov, ki ga uporabljajo ameriški tanki abrams, ki jih je Washington že prej obljubil Ukrajini. Za začetek sicer le 31.

Tanke abrams naj bi Ukrajini dobavili do jeseni, drugi zahodni težki tanki - britanski challenger in nemški leopard - pa so že prispeli v državo.

Večina pomoči - 2,1 milijarde dolarjev - prihaja v obliki sredstev Pobude za varnostno pomoč Ukrajini, s katerimi se plačuje nabava opreme iz obrambne industrije. Preostalih 500 milijonov črpajo iz obstoječih ameriških zalog, kar pomeni, da bo orožje prej prispelo na bojišče.

Poleg zagotavljanja vojaške opreme mednarodni podporniki Ukrajine tudi usposabljajo njene sile. Pentagon je prejšnji teden sporočil, da je Washington od februarja lani usposobil več kot 7.000 ukrajinskih vojakov, od tega jih je 65 v ZDA končalo usposabljanje za upravljanje protizračnega sistema patriot.