V Franciji se je zrušila stanovanjska stavba: najmanj pet ljudi poškodovanih, ogenj otežuje iskanje ponesrečenih

#guilhemricavy#MARSEILLE La chute du numéro 15 : vers 7 h 45, l'immeuble voisin du numéro 17 de la rue de Tivoli s'est également effondré, fragilisé par l'explosion. Ici les photos de sa chute, prises par un riverain pic.twitter.com/sJDsQ7Hz17 pic.twitter.com/nW90Egq1Xt — Dominique De BEVEC (@de_Bevec) April 9, 2023

Stavba v pristaniškem mestu na jugu Francije se je zrušila malo po polnoči, je povedal župan Marseilla Benoit Payan. Na kraju nesreče je izbruhnil požar. Po prvih podatkih naj bi v objektu uhajal plin, zaradi česar je počilo. Regionalni vodja Christophe Mirmand je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da obstaja možnost, da se je stavba zrušila zaradi eksplozije, ki jo je povzročilo uhajanje plina.

Stavba naj ne bi bila v slabem stanju, zanemarjenost pa tako najverjetneje ni bila vzrok, da se je stavba zrušila. Okoliške ulice so zaprte za promet.

#Marseille | Grande émotion et pensées solidaires pour les habitants de la rue de Tivoli. Je me suis entretenu avec le Préfet et la Ville mobilisés cette nuit. Je les ai assurés du soutien du @gouvernementFR. Je me rendrai sur place dès que ma présence sera utile aux habitants. pic.twitter.com/Xf6NW461dk — Olivier Klein (@OlivierKlein93) April 9, 2023

V stavbi, ki se je zrušila, je bilo pet stanovanj, po eno v vsakem nadstropju, so sporočili gasilci. Zrušenje je poškodovalo tudi dve sosednji stavbi. Okoli 80 prebivalcev so evakuirali in jih namestili v bližnje šole in vrtce.