Francija: Wagnerjevo skupino označite za teroristično organizacijo #vŽivo

Poudarki dneva:



8.08 Francija poziva EU: Wagnerjevo skupino označite za teroristično organizacijo

7.00 Von der Leynova v Kijevu podprla ustanovitev posebnega sodišča za ruske zločine

8.08 Francija poziva EU: Wagnerjevo skupino označite za teroristično organizacijo

Francoski parlament je Evropsko unijo (EU) pozval, naj rusko skupino Wagnerjevih plačancev uradno razglasi za teroristično organizacijo, enako pa naj bi storili tudi v Združenem kraljestvu.

En ce jour de 🇪🇺, notre Assemblée nationale appelle à l’unanimité à inscrire #Wagner sur la liste des groupes terroristes de l’UE.



Wagner assassine, massacre, pille, déstabilise nos démocraties. C’est l’honneur de notre pays de porter la voix de la justice face à ces actes. pic.twitter.com/0rTK4U0wZ5 — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) May 9, 2023

Soglasno so sprejeli neobvezujočo resolucijo, katere cilj je spodbuditi 27 držav članic EU, da Wagnerjevo skupino uvrstijo na svoj uradni seznam terorističnih organizacij, kot so nedavno storile ZDA.

France’s National Assembly has voted to designate Russia’s paramilitary Wagner group as a terrorist entity.https://t.co/RFjzEkk6VU — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 9, 2023

"Kjerkoli delujejo, Wagnerjevi plačanci širijo nestabilnost in nasilje. Ubijajo in mučijo. Pobijajo in ropajo. Ustrahujejo in manipulirajo skoraj popolnoma nekaznovano," je dejal francoski poslanec Benjamin Haddad.

7.00 Von der Leynova v Kijevu podprla ustanovitev posebnega sodišča za ruske zločine

"Brez pravice ni miru," je na vrhu o zagotavljanju odgovornosti v Kijevu v torek izpostavila von der Leynova. Pri tem je omenila pravico za "neoborožene moške in ženske, ki so jih usmrtili na ulicah Buče", pravico za "matere, katerih otroke so ugrabili in jih deportirali v Rusijo" in pravico za "vse Ukrajince, katerih družine so bile ločene, katerih domovi so bili zravnani z zemljo in katerih življenja je uničila ruska agresija".

Po njenih besedah pravica zahteva odgovornost za ruske vojne zločine. "Zato si vsak dan prizadevamo za zbiranje dokazov in evidentiranje vsakega zločina," je dejala in dodala, da bo podprla ustanovitev posebnega sodišča za zločin agresije.

Ob tem je napovedala, da bo EU za namen zbiranja in hranjenja dokazov o ruskih zločinih ustanovila tudi mednarodni center za pregon na podlagi kaznivega dejanja ruske agresije na Ukrajino. Foto: Reuters

"Naredili bomo vse, kar je mogoče, da bodo vodja ruske agresije in njegovi sostorilci brez izjeme kaznovani za vse, kar so storili," pa je na Twitterju zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Vesel sem, da smo se povsem jasno dogovorili, da mora biti odgovornost agresorja za zločin neizogibna," je dejal in dodal, da o modelu posebnega sodišča, vrstnem redu korakov, ki bodo pripeljali do začetka njegovega delovanja, in drugih vidikih lahko še razpravljajo. Foto: Reuters

V Kijevu je von der Leynova med drugim poudarila, da je Ukrajina del evropske družine, in Zelenskemu predstavila predlog novega svežnja sankcij proti Rusiji. Ob odhodu pa je za Evropsko novinarsko središče ENR, del katerega je tudi STA, povedala še, da Ukrajino zapušča "izredno navdušena nad odločnostjo Ukrajincev kljub velikim izzivom, s katerimi se srečujejo".

Ukrajinski predsednik, ki je v ponedeljek 9. maj razglasil za dan Evrope tudi v Ukrajini, pa je gostji dejal, da so protekcionistični ukrepi vzhodnih članic EU v zvezi z ukrajinskim žitom nesprejemljivi. Ob tem je izrazil pričakovanje, da se bo EU pri iskanju rešitev tega problema posvetovala s Kijevom. Von der Leynova je v luči tega napovedala oblikovanje skupne platforme za usklajevanje glede tega vprašanja.

Foto: Reuters