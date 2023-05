Pirc Musarjeva na avdienci pri papežu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto je v Neaplju obiskala pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v tamkajšnjem združenem Natovem poveljstvu, medtem ko se je v nedeljo srečala s kardinalom Francem Rodetom in nekaterimi drugimi Slovenci, ki živijo v Vatikanu.

V soboto je v Neaplju obiskala pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v tamkajšnjem združenem Natovem poveljstvu, medtem ko se je v nedeljo srečala s kardinalom Francem Rodetom in nekaterimi drugimi Slovenci, ki živijo v Vatikanu. Foto: Ana Kovač

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na avdienci pri papežu Frančišku v Vatikanu. Kot so sporočili iz urada predsednice, obisk predstavlja nadaljevanje rednega dialoga med Slovenijo in Svetim sedežem. Pogovori bodo posvečeni predvsem aktualnim izzivom v svetu, pri čemer bo v ospredju ruski napad na Ukrajino.

Poleg sprejema pri papežu Frančišku se bo predsednica Nataša Pirc Musar v Vatikanu sestala tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem.

Gre sicer za nadaljevanje rednega dialoga med Ljubljano in Svetim sedežem. Predhodnik Pirc Musarjeve, bivši predsednik Borut Pahor, je bil na uradnem obisku v Vatikanu februarja lani ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. Konec leta je nato papež na obisku sprejel premierja Roberta Goloba.

Pirc Musarjeva obiskala pripadnike SV v Neaplju

Pred tem se je Pirc Musar v petek v Rimu srečala z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello, s katerim sta govorila o dvostranskih odnosih, položaju manjšin in razmerah v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu, pa tudi o soorganizaciji projekta Evropska prestolnica kulture 2025.

Ob tem je na sedežu Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) odprla mednarodni dogodek ob svetovnem dnevu čebel, ki so ga ZN razglasili leta 2017 na pobudo Slovenije. V soboto je v Neaplju obiskala pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v tamkajšnjem združenem Natovem poveljstvu, medtem ko se je v nedeljo srečala s kardinalom Francem Rodetom in nekaterimi drugimi Slovenci, ki živijo v Vatikanu.