Papež danes na operacijo trebušne kile

Iz Vatikana so še sporočili, da bo papež Frančišek po operaciji ostal v bolnišnici več dni, da bo lahko popolnoma okreval. Foto: Reuters

Papeža Frančiška so danes po splošni avdienci na Trgu svetega Petra sprejeli v rimski bolnišnici Gemelli, je sporočil vodja tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni. Pojasnil je, da bodo papežu danes operirali ukleščeno trebušno kilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pri 86-letnem papežu naj bi ob splošni narkozi opravili operacijo z odprto trebušno steno, da bi preprečili zaporo črevesja, je dejal Bruni. Povedal je še, da je operacija nujna zaradi ukleščene trebušne kile, ki papežu Frančišku povzroča bolečine in druge težave.

Papež Frančišek je bil že v torek sprejet na kliniko Gemelli, kjer je opravil vnaprej predvidene kontrolne preglede.

Že konec marca tri dni preživel v bolnišnici

Papež je konec marca tri dni preživel v bolnišnici Gemelli zaradi zdravljenja bronhitisa. Takrat so iz Vatikana sprva sporočili, da je šlo za vnaprej načrtovane preglede, kasneje pa se je izkazalo, da so ga v bolnišnico odpeljali zaradi težav z dihanjem. Papež se je v Vatikan vrnil pravočasno, da je lahko praznoval veliki teden in veliko noč.

Konec maja pa je papež Frančišek zaradi povišane telesne temperature za en dan odpovedal uradne avdience in obveznosti. V zadnjem času se vse pogosteje sooča z različnimi zdravstvenimi težavami, vendar za zdaj kljub ugibanjem ni nakazal, da bi nameraval odstopiti s položaja vodje katoliške cerkve tako kot njegov predhodnik Benedikt XVI.