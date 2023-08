V Posavju konec tedna ujeli 761 nezakonitih priseljencev

Večino so jih ujeli na območju Posavja, sedem (domnevnih državljanov Afganistana) pa so ujeli v Miličih na območju policijske postaje Črnomelj.

Večino so jih ujeli na območju Posavja, sedem (domnevnih državljanov Afganistana) pa so ujeli v Miličih na območju policijske postaje Črnomelj. Foto: STA

Večino so obravnavali na območju Posavja, sedem pa na območju policijske postaje Črnomelj, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Postopki s tujci še niso končani.

299 tujcev so ujeli v petek, 248 v soboto in 214 v nedeljo.

Po sedmih mesecih skoraj 27.000 nezakonitih prehodov meje

Policija je v prvih sedmih mesecih letos sicer obravnavala 26.871 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je lani v enakem obdobju teh bilo 10.103. Največ je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj petino vseh nezakonitih migrantov, sledijo državljani Maroka, Pakistana, Bangladeša in Rusije.

Do konca julija so na območju novomeške policijske uprave zabeležili skoraj 73 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje, medtem ko so jih na območju koprske uprave obravnavali dobrih 19 odstotkov.

Veliko višje kot lani je bilo v tem času tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Skupaj so jih v sedmih mesecih zabeležili 25.601, v enakem obdobju leta 2022 pa so jih evidentirali 7194. Največ je bilo seveda državljanov Afganistana, precej prosilcev pa je tudi iz Maroka, Bangladeša, Pakistana in Rusije.

Vlada je prav ta teden na poslansko vprašanje poslanke SDS Suzane Lep Šimenko v zvezi s stroški, ki jih ima država s prevozi oseb, ki zaprosijo za azil v azilni dom in na druge lokacije, odgovorila, da so za to v letu 2023 do konca junija odšteli dobrih 295.000 evrov. Ob tem so sodišča za sodna prevajanja in tolmačenja v zadnjih osmih letih po podatkih vlade porabila nekaj več kot 1,8 milijona evrov.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v prvih sedmih mesecih leta 2023 in primerjavo z enakim obdobjem lani glede na državljanstvo, po policijskih upravah ter o številu izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, pa tudi tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 22. avgusta 2023.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih sedmih mesecih 2023 in 2022 glede na državljanstvo