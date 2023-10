Poljska odločno proti dogovoru o migrantih: To je diktat Bruslja in Berlina!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska še naprej odločno nasprotuje vsem dogovorom EU, ki vključujejo premeščanje migrantov, je danes poudaril poljski predsednik Andrzej Duda. Poljski premier Mateusz Morawiecki je akt o migracijah in azilu označil za diktat Bruslja in Berlina ter napovedal odločen veto Poljske, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Postaviti je treba zelo jasno vprašanje, zakaj bi se morali ukloniti diktatu Bruslja in Berlina," je pred petkovim vrhom EU v Granadi dejal Morawiecki. "V Granado grem z odločnim vetom" proti aktu, je dejal v skupni izjavi z Dudo.

Poljski premier Mateusz Morawiecki Foto: Reuters "Ne sprejemamo ga. Ustvarja vse večji problem, pomeni, da bomo povabili še več sto ladij, polnih nezakonitih priseljencev. Na Poljskem nočemo še ene Lampeduse," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa glede pakta o azilu in migracijah dejal Morawiecki.

Poziv k referendumu

Poljski premier in predsednik sta v skupni izjavi na televiziji Poljake pozvala, naj se prihodnjo nedeljo udeležijo referenduma o vprašanju migrantov z Bližnjega vzhoda in iz Afrike, ki bo potekal skupaj s parlamentarnimi volitvami.

Volivci se bodo na referendumu opredeljevali do vprašanja, ali podpirajo "sprejem več tisoč nezakonitih priseljencev z Bližnjega vzhoda in iz Afrike v okviru mehanizma obveznega sprejema, ki ga vsiljuje evropska birokracija", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Veleposlaniki članic EU so v sredo dosegli dogovor o ključnem delu reforme evropske migracijske politike oziroma krizni uredbi.

Ta je namenjena organizaciji odziva v primeru množičnega prihoda migrantov v državo članico EU, kot je bilo v času begunske krize v letih 2015 in 2016. Med drugim predvideva obvezno solidarnost med državami članicami v obliki premestitve prosilcev za azil ali finančnega prispevka.

Pri glasovanju o dogovoru so se vzdržale Avstrija, Slovaška in Češka, nasprotovali pa sta mu Poljska in Madžarska.