Bruselj: notranji ministri EU o soočanju z migracijami

Notranji ministri držav članic EU bodo v danes v Bruslju razpravljali o porastu števila prihodov migrantov, s čimer se sooča več članic unije, tudi Slovenija. Govorili bodo še o pogajanjih o paktu o migracijah in azilu, ki jih je Evropski parlament nedavno blokiral.

Notranji ministri EU, med njimi slovenski minister Boštjan Poklukar, se bodo posvetili predvsem zunanjemu vidiku migracij. Govorili bodo o tem, kako razviti bolj učinkovit pristop, ki bo preprečeval prihode migrantov. Posebno pozornost bodo namenili akcijskemu načrtu Evropske komisije za reševanje migracijskega pritiska na Italijo.

Govorili pa bodo tudi o drugih migracijskih poteh - ena od teh prek držav Zahodnega Balkana vodi tudi do Slovenije in naprej.

Slovenija beleži močan porast nezakonitih prehodov meje s Hrvaško, zaradi česar je policija v sredo okrepila nadzor ob meji. Izvaja ga v obliki začasnih nadzornih točk, pri čemer ne gre za začasni nadzor na notranji schengenski meji, kakršnega Avstrija izvaja na meji s Slovenijo.

Ob robu zasedanja bo minister o okrepljenem nadzoru govoril tudi s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem.

Nemška vlada naj bi odpravila blokado uredbe o kriznih razmerah

Ministri bodo danes govorili še o pogajanjih o paktu o migracijah in azilu, ki so nedavno znova zastala. Pri tem naj bi po poročanju nemških medijev vendarle prišlo do premika, saj naj bi nemška vlada odpravila blokado uredbe o kriznih razmerah.

Na dnevnem redu ministrskega zasedanja je še podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince, ki so se v EU zatekli zaradi ruske invazije. Komisija je nedavno predlagala podaljšanje do začetka marca 2025.