Poklukar z ministrom iz BiH za tesno sodelovanje pri migracijah

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem po telefonu govoril o migracijah in upravljanju meja. Poklukar se je sogovorniku zahvalil za pomoč BiH ob poplavah v Sloveniji. Dogovorila sta se še, da bo Nešić novembra obiskal Slovenijo, so danes sporočili z notranjega ministrstva.

Minister Poklukar je poudaril pomen učinkovitega upravljanja meja in migracij. Ob tem je izrazil podporo okrepljeni vlogi agencije Frontex v Bosni in Hercegovini ter s tem tudi čimprejšnjemu začetku pogajanj za sklenitev sporazuma med Bosno in Hercegovino in agencijo Frontex.

Zagotovil je, da bo Slovenija glede migracij še naprej tesno sodelovala z državami v regiji, tudi Bosno in Hercegovino, pri aktivnostih za zmanjšanje migracijskega pritiska ter v boju proti organiziranemu kriminalu, tihotapcem ljudi in radikalizaciji.

Slovenija ne razmišlja o uvedbi nadzora na meji s Hrvaško

Po vstopu Hrvaške v schengen v začetku leta se je močno povečalo število migrantov, ki v Slovenijo nezakonito pridejo po t. i. zahodnobalkanski poti, tudi prek Bosne in Hercegovine. Slovenska policija je od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje med Slovenijo in Hrvaško. V istem obdobju lanskega leta pa so obravnavali 13.601 nedovoljen vstop.

Kot je v ponedeljek v Bruslju dejal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin, Slovenija kljub povečanju nedovoljenih prehodov trenutno ne razmišlja o uvedbi nadzora na meji s Hrvaško. Želi si, da bi Hrvaška, pa tudi druge države Zahodnega Balkana storile vse, kar lahko, za zajezitev migracij.

Poklukar se je Nešiću zahvalil tudi za pomoč BiH ob avgustovskih katastrofalnih poplavah v Sloveniji. BiH je Sloveniji prek mehanizma EU na področju civilne zaščite pomagala s šestimi bagri in 20 drugimi vozili z ekipami na območju Savinjske doline.

Ministra sta se še dogovorila, da bo minister Nešić novembra obiskal Slovenijo.