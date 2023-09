Obstaja resna bojazen, da bo Slovenija postala migrantski žep 

"Obstaja resna bojazen, da bomo postali žep, kjer bodo migranti, ki bodo sicer del tranzitnih migracij, obstali pri nas," ob prihodu vse večjega števila migrantov na slovensko ozemlje opozarja strokovnjak za varnostne študije Denis Čaleta, enakega mnenja pa je tudi univerzitetni profesor obramboslovja Vladimir Prebilič. V pogovoru sta predstavila pomembne dejavnike, ki vplivajo na povečano število migracij, podala morebitne rešitve za področje Evropske unije in Slovenije, pokomentirala pa sta tudi nedavno afero z domnevnimi nezakonitimi prodajami poljskih vizumov migrantom iz Afrike in Azije, ki ruši mehanizem solidarnosti in je, kot je dejal Prebilič, lahko začetek obstoja konca EU.

Evropa, vključno s Slovenijo, se sooča z vedno večjim številom prihoda migrantov. Nemčija in Italija sta praktično na robu zmogljivosti, opozarja nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Najbolj kritični točki vstopa sta Sicilija, kjer je zaradi prenatrpanosti tamkajšnjega sprejemnega centra zavladal kaos in otok Lampedusa, kamor je prejšnji teden v samo treh dneh prispelo okoli 8.500 migrantov. Vse skupaj je sicer v Italijo od začetka letošnjega leta prispelo več kot 130.000 ljudi, medtem ko jih je v enakem obdobju lani prispelo približno 68.200.

Steinmeier je ob obisku Sicilije pozval k pravični porazdelitvi migrantov, ki prihajajo v Evropo, predvsem pa poudaril, da je potreben boljši nadzor in varovanje na zunanjih mejah. Na drugi strani italijanska premierka Giorgia Meloni poziva k ustavitvi pritoka migrantov od zunaj, napovedala, pa je tudi da bo njena vlada zaostrila nadzor nad nezakonitimi migracijami, in sicer z ukrepom podaljšanja najdaljšega dovoljenega obdobja za pridržanje nezakonitih priseljencev s 135 dni na 18 mesecev in vzpostavljanjem novih centrov za pridržanje nezakonitih priseljencev. Berlin je medtem sporočil, da je v okviru evropskega prostovoljnega solidarnostnega mehanizma iz Italije prenehal sprejemati prosilce za azil.

Prečkanje Sredozemlja s pomočjo plovil, ki so pogosto neprimerna za plovbo, večkrat privede tudi do smrtonosnih nesreč. Foto: Reuters

Čaleta: Različno razumevanje ni prava pot za rešitev tega kompleksnega problema

"Mislim, da je jasno dejstvo in strinjanje na večih ravneh, da so migracije s katerimi se soočamo predvsem ekonomska dimenzija in sodijo v kategorijo ekonomskih migracij. Torej v odgovoru želim biti jasen, da je izziv soočanja z migracijami lahko ena od ključnih točk bodočega razvoja, integracije in sodelovanja med državami znotraj EU. Trenutno različno razumevanje in prevladovanje parcialnih interesov nikakor ni prava pot za rešitev tega kompleksnega problema," je poudaril profesor Denis Čaleta z Instituta za korporativne varnostne študije.

Profesor Čaleta pravi, da je dejavnike, ki letos vplivajo na tako povečanje števila prihoda migrantov v EU potrebno iskati na različnih ravneh. "Prva raven je sigurno geopolitično-varnostna dimenzija, saj se število kriznih dogodkov povečuje, kar posledično pomeni tudi povečanje odhodov iz teh kriznih območij. Druga dimenzija je vpliv negativnih naravnih procesov, ki je letos skozi suše, potrese, poplave in viharje dodatno prizadelo določena območja in s tem povzročilo dodaten pritisk migracijskih tokov. Ena od pomembnih dimenzij, tako imenovanih potisnih dejavnikov, pa je vsekakor politično gospodarska dimenzija povečanja števila tako imenovanih propadlih držav, kjer na svojih območjih ne morejo več zagotavljati tistih minimalnih razmer za življenje njenih državljanov," je naštel.

Na drugi strani pa je, kot pravi strokovnjak, potrebno razumeti tudi dejavnike, ki vlečejo migracijske tokove v EU, pri čemer izpostavi nezmožnost učinkovitega varovanja zunanjih meja EU, kar s pridom izkoriščajo kriminalne tihotapske združbe, visok standard, ki ga imajo prebivalci EU in predstavlja visoka pričakovanja od vseh, ki gledajo proti Evropi kot obljubljeni deželi, kot zadnji in zelo pomemben dejavnik pa izpostavi dejstvo, da EU potrebuje novo delovno silo, kjer se po njegovem postavlja vprašanje, če ima strateška politika v EU sploh osnovno idejo kako zasnovati ustrezno integracijsko politiko iskalcev zaposlitve.

"Poleg skupne EU politike bo potrebno resno delati tudi z državami v regijah, ki obkrožajo EU," o reševanju problema povečanih migracij pravi Denis Čaleta. Foto: STA

EU še brez rešitve. Krive so države članice, ki blokirajo postopke.

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je na nedeljskem obisku na Lampedusi sicer predstavila evropski akcijski načrt v desetih točkah za reševanje migracijskega pritiska na Italijo, ki poleg boja proti tihotapcem in možnosti za razširitev pomorskih misij v Sredozemlju vključuje tudi podporo Italiji pri premeščanju migrantov z Lampeduse, a EU, kot meni univerzitetni profesor obramboslovja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Vladimir Prebilič, predvsem zaradi blokade postopkov nekaterih držav kot so Poljska, Madžarska in Slovaška, še vedno ni dosegla konsenza glede migracij oziroma ni bila sposobna narediti še nobenega skupnega koraka, kar pod velik stres postavlja marsikatero državo, ki se sooča z vstopanjem migrantov na svoje ozemlje. Strokovnjak poleg že omenjene Italije in Nemčije navede tudi Španijo in Grčijo.

Prebilič poudari še, da so države članice skladno s schengenskim redom dolžne izvajati kontrolo vstopanja v prostor EU, vendar nekatere države ne naredijo dovolj, da bi prihod pribežnikov lahko tehnično obvladovali. Tukaj spomni na mehanizem imenovan Frontex (mejna asistenca s sedežem v Varšavi), katerega bi lahko, kot pravi, s pridom izkoristili denimo Grčija in Hrvaška. "Ilegalne migracije, kakorkoli že obračamo, so anomalije in se ne bi smele dogajati. Če bomo pristali na to, da je vstopanje v neko državo na ilegalen način dopustno, potem pade vse, pade sistem mednarodnega prava," opozori profesor obramboslovja.

Politika "odprimo vrata vsem" ni prava, saj se bo sicer kompleten sistem, ki ga ostali sledimo in spoštujemo, sesul," meni Vladimir Prebilič. Foto: Bojan Puhek

Del evropskega parlamenta je sicer, kot je povedal Prebilič, dal pobudo o humanitarni vizi, vizi, ki bi ljudem omogočala, da v EU vstopijo na čim bolj normalen način, predvsem pa bi z njo uničili trgovino z ljudmi in umazane posle. Humanitarna viza bi se izdala v veleposlaništvih EU, s pomočjo te pa bi ljudje lahko vstopili v EU in ob prihodu za vizo zaprosili na legalen način.

Zmanjšati število razlogov za odhod, nadzorovati meje in sprožiti solidarnostni mehanizem

Poleg tega lahko po mnenju strokovnjaka EU za izboljšanje migracijske politike naredi še tri stvari. Najprej naj začne probleme naslavljati pri izvoru, torej, da se na področju zunanje politike naredi vse, da bo razlogov za odhod teh ljudi čim manj. "V tem primeru imamo nek zgodovinski dolg, ki ga nikoli nismo razrešili, pa bi ga po mojem lahko že zdavnaj," meni Prebilič, pri čemer doda, da nekatere države članice EU igrajo umazano igro, saj s pridom izkoriščajo nestabilnost Podsaharske Afrike in si iz tega ustvarjajo dobiček.

Kot drugo meni, da je treba zagotoviti, da bodo zunanje meje EU nadzorovane. To pomeni, da bi vanjo lahko vstopile le osebe, ki bi izpolnjevale pogoje za pridobitev azila, tiste, ki ne, pa jih bi bilo žal potrebno vrniti v državo izvora. "Drugače preprosto ne gre. Za vstop v EU je potrebno izpolnjevati pogoje, ker politika "odprimo vrata vsem" ni prava, saj se bo sicer kompleten sistem, ki ga ostali sledimo in spoštujemo, sesul," meni profesor, hkrati pa opozori, da je postopek do dokončnega sprejema predolg oziroma poteka prepočasi in bi ga bilo potrebno poenostaviti.

Pomembno je razlikovati med migranti-kategorijo ljudi, ki se odločijo prosto zapustiti svojo državo in begunci- ki so mednarodno pravna kategorija, nad katerimi bdi tudi UNHCR (Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce).

Ko bodo ljudje že vstopili v evropski prostor, pa je potrebno sprožiti še mehanizem solidarnosti, je kot tretjo točko navedel Prebilič. Mehanizem solidarnosti bi pomenil, da bi države članice morale biti toliko složne in se medsebojno podpirati, da bi osebe, ki so pridobile status azilanta, medsebojno porazdelile po vseh članicah. "Italija, Grčija, tudi Nemčija in še mnoge druge države opozarjajo, da je to breme preveliko samo za njih in da bodo druge države morale nekaj vzeti tudi na svoja ramena," ob tem doda profesor Prebilč.

Znotraj mehanizma solidarnosti je poleg prerazporejanja pribežnikov tudi vprašanje financiranja, kar pomeni, da bi državam, ki so najbolj izpostavljene, morali zagotoviti pridobitev finančnih virov, s katerimi bi lahko lažje in učinkovitejše naslavljali migracijske izzive. "Ne pa da se nekatere države članice mirno skrijejo v senco in rečejo, da pri njih ta izziv ni na vidiku. To ni pravi in ni nit najmanj evropski način reševanja," opozori Prebilič.

Obstaja resna bojazen, da bo Slovenija postala migrantski žep

S povečanim številom migracij se sooča tudi Slovenija, kjer se je po vstopu Hrvaške v Schengen v začetku leta število nezakonitih prehodov meje še povečalo. Policija je od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje, v istem obdobju lanskega leta pa so obravnavali 13.601 nedovoljen vstop, so v ponedeljek sporočili s policije.

Oba sogovornika se strinjata, da je Slovenija glede migracijskega vprašanja v precej zahtevni situaciji.

"Obstaja resna bojazen, da bomo postali žep, kjer bodo migranti, ki bodo sicer del tranzitnih migracij, obstali pri nas," meni profesor Čaleta.

"Hrvaška je dolžna branit zunanjo Schengensko mejo in če tega ne bo storila, bo morala tudi Evropska komisija pritisniti na Hrvaško, namreč oni so bili znotraj sistema sprejeti ravno skozi zaupanje, da bodo sposobni nadzirati zunanjo mejo. Če je niso sposobni nadzirati, je vprašanje, ali sodijo v ta sistem in v tem primeru lahko Slovenija ponovno razmišlja o ukrepu vzpostavljanja mejnega nadzora. Osebno menim, da če ne bo storila nič od tega in bo ostalo tako kot je danes, se lahko Slovenija znajde v izjemno težki situaciji, namreč prepričan sem, da bosta tako Avstrija kot Italija zaradi povsem logičnih svojih lastnih nacionalnih interesov začeli meje zapirati, kar pa pomeni, da bi se lahko Sloveniji zgodilo, da bi postala migrantski žep. V tem primeru pa imamo težave, saj Slovenija ne more sprejeti tako velikega števila migrantov," je opisal Prebilič.

Sodelovanje in iskanje skupne evropske rešitve je edina prava pot

"Nikakor nisem pristaš, da bi vladajoča politika ta problem poskušala potiskati iz mize, tudi zaradi kompleksnosti rešitev, ki so v tem okviru nujne," pravi profesor Čaleta in poudari, da mora Slovenija biti ena izmed glavnih motorjev iskanja skupne evropske rešitve, saj nam glede na to, da se nahajamo direktno na Balkanski migrantski poti kaj drugega tudi ne preostane.

"Najslabše kar se nam lahko zgodi so še bolj restriktivne aktivnosti nadzora na Avstrijski in Italijanski meji. Z vsemi napori je potrebno pomagati Hrvaški, da poskuša obvladati ta tok na zunanji Shengenski meji. Je pa tukaj resno vprašanje kaj je z Zahodnim Balkanom in njihovo evropsko integracijo. Samo prelaganje zahtev in bremen na te države ne bo prineslo želenega učinka. To vidimo tudi trenutno saj nenadzorovano spuščajo te tokove naprej v EU," še pojasni Čaleta in doda, da bo zato poleg skupne EU politike na tem področju potrebno resno delati tudi z državami v regijah, ki obkrožajo EU.

"Če Hrvaška ni sposobna nadzirati zunanje meje, je vprašanje, ali sodi v ta sistem in v tem primeru lahko Slovenija ponovno razmišlja o ukrepu vzpostavljanja mejnega nadzora," meni Vladimir Prebilič. Foto: STA ,

Tudi Prebilič meni, da bo na tem mestu svoje domače delo morala opraviti zunanja politika. "Slovenske meje namreč ne moremo varovati s policistkami in policisti, niti z ograjo, temveč le s sodelovanjem držav članic na vsej migracijski poti. Če se izkaže, da države članice ne bodo sposobne stopiti skupaj in vzpostaviti mehanizem nadzora meje, bo Slovenija imela enormen izziv in bo v primeru, da zunanja politika v sodelovanju z notranjimi politikami držav Zahodnega Balkana (od Makedonije in vse do nas) ne bodo sposobne narediti koraka v pravo smer, upravičeno lahko zagrozila z vzpostavitvijo mejnega nadzora," trdi in tudi sam spomni na Avstrijo, ki nadzor na meji izvaja že četrto leto in na Italijo, ki je prav tako vedno bližje tej odločitvi. Ob tem doda, da bi, v kolikor propadejo razgovori in pogovori, po tej poti morala iti tudi Slovenija.

"Koraki bodo težki in zahtevni za vse. Tiščanje glave v pesek pa verjetno najslabša možna rešitev tega zahtevnega problema," je sklenil Čaleta.

Afera, ki ruši mehanizem solidarnosti in je lahko začetek konca obstoja EU

Medtem ko številne države članice iščejo rešitve in spodbujajo solidarnost med državami, pa si nekatere pod noge mečejo polena. Prav te dni je namreč izbruhnila afera, da naj bi poljski diplomati številnim migrantom- morda celo sto tisočim- iz Afrike, Afganistana in Sirije, izdali delovne vizume, s pomočjo katerih so lahko prispeli v Nemčijo. Delovni vizumi, ki so jih izdali poljski diplomati, namreč osebam omogočajo vstop na Poljsko, ker pa v schengenskem območju na notranjih mejah praviloma ni nadzora, lahko potem relativno preprosto potujejo naprej v Nemčijo.

"To je korupcija brez primere, najbolj podla korupcija. To, da neka politika, v tem primeru Poljske, postreže po taki stvari, da proti plačilu izdaja vizume in potem vse ostale države potiska v izjemno nemogočo situacijo, se mi zdi absolutno nerazumljivo," pravi Prebilič in se sprašuje, kako je sploh možno, da se kaj takega zgodi.

Strokovnjak Denis Čaleta trdi, "da vsi taki ukrepi še dodatno rahljajo tisto potrebno zaupanje, ki bo ključno, da bodo lahko države v EU našle skupni odgovor na prevzemanje skupnih bremen zaščite svoje zunanje Shengenske meje in predvsem učinkovite ukrepe za nadzorovano upravljanje z migracijskimi tokovi." Ob tem doda, da le ti na žalost obstajajo že skozi celotno zgodovino človeštva in se jih v celoti ne bomo rešili tudi za čas našega življenja.

"Očitno je, da drug drugemu ne zaupamo popolnoma nič in si medsebojno celo nagajamo, in to je lahko začetek konca obstoja EU," je nedavno afero poljskih vizumov komentiral Vladimir Prebilič. Foto: Reuters Po mnenju profesorja Prebiliča bi Evropska komisija v tem primeru morala sprožiti postopke prosti Poljski, saj, če bi se to zgodilo še v kateri drugi državi članici, EU kot neka skupnost ne upraviči svojega obstoja, ocenjuje Prebilič in doda: "Če bo to kdo povzel, to pomeni, da ne delimo vrednot, za katere smo se zavzeli. Očitno je, da drug drugemu ne zaupamo popolnoma nič in si medsebojno celo nagajamo, in to je lahko začetek konca obstoja EU, v kolikor bodo take stvari šle mimo in ne bodo sankcionirane. Govorimo o najbolj ranljivi strukturi ljudi, ki so že tako ali tako izpostavljeni represalijam, potem jih pa država "legalno" ogoljufa in jim nekaj podeli. Mislim, to je brez primere gnusno," je dejal.

Spomnil je še na en podoben primer, tako imenovane zlate potne liste, katerih podeljevanje so države članice EU legalizirale in s tem legalizirale tudi podeljevanje statusov evropskega državljanstva in vizumov, a le ljudem, ki imajo dovolj denarja. Tak potni list namreč stane sto tisoč evrov. Kot primer države, ki jih dodeljuje oziroma prodaja je omenil Ciper, kjer ruski milijonarji na ta način prihajajo do vizumov in do prostega gibanja znotraj evropskega območja, kar je, kot pravi Prebilič, popolna zloraba statuta azila ali podeljevanja evropskega državljanstva.