Lahko zaradi te afere poči med Nemčijo in Poljsko?

Afera z domnevnimi nezakonitimi prodajami poljskih vizumov v Afriki in Aziji ne trese samo predvolilne Poljske, ampak tudi zaostruje odnose med Berlinom in Varšavo. Nemci namreč domnevajo, da so številni migranti, ki prihajajo v Nemčijo, prišli prav s pomočjo poljskih vizumov.

Kot je znano, naj bi poljski diplomati, vpleteni v afero, delovne vizume za Poljsko v zameno za podkupnine prodali na deset tisočim, morda celo sto tisočim migrantom iz Afrike, Afganistana in Sirije.

Vladajoča poljska stranka v zagati

Še zlasti je afera zelo neprijetna za vladajočo poljsko stranko Zakon in pravičnost (PiS), ki se javno zavzema za strogo politiko do nezakonitih priseljencev in predstavlja Poljsko kot obrambni krščanski zid pred množičnimi migracijami iz islamskega sveta. Afera je za PiS še zlasti neprijetna, ker bodo na Poljskem prihodnji mesec volitve.

Poslabša pa lahko tudi odnose med Nemčijo in Poljsko. Kot piše nemški medij Tagesspiegel, delovni vizumi, ki jih izdajajo poljski konzulati, omogočajo osebam vstop na Poljsko. Ker pa v schengenskem območju na notranjih mejah praviloma ni nadzora, lahko relativno preprosto potujejo naprej v Nemčijo.

Nemci odkrivali več nezakonitih migrantov na meji s Poljsko

Med kontrolami nemške zvezne policije na obmejnem območju je bilo že dolgo očitno, da je število nezakonitih migrantov, ki prečkajo nemško-poljsko mejo, presenetljivo visoko. Samo v prvi polovici leta naj bi jih med naključnimi kontrolami ujeli več kot deset tisoč, piše nemški medij.

V letih 2021 in 2022 je veljalo, da je bil razlog za povečano število migrantov na nemško-poljski meji to, da je dal beloruski voditelj Aleksander Lukašenko migrante iz islamskih držav prepeljati z letali v Minsk in jih pripeljati do meje s Poljsko, da bi destabiliziral EU.

Trditve o 350 tisoč delovnih vizumih za migrante

Zdaj pa iz Poljske prihajajo trditve tamkajšnje opozicije, da je Poljska v zadnjih nekaj letih izdala 350 tisoč delovnih vizumov migrantom iz Afrike in Bližnjega vzhoda.