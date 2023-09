Poljsko pretresa ogromen korupcijski škandal

Za izdajo poljskega delovnega vizuma so vpleteni v afero zaračunali tudi do 40 tisoč ameriških dolarjev, kar je približno 175 tisoč poljskih zlotov.

Za izdajo poljskega delovnega vizuma so vpleteni v afero zaračunali tudi do 40 tisoč ameriških dolarjev, kar je približno 175 tisoč poljskih zlotov. Foto: Shutterstock

Poljsko državno tožilstvo je uvedlo preiskavo proti sedmim osebam, ki jih sumijo, da so v zameno za plačilo izdajale delovne vizume. Pri tem so tri tudi pridržali, je prejšnji teden sporočil namestnik vodje oddelka za organiziran kriminal in korupcijo Daniel Lerman. Preiskujejo napake pri podelitvi več sto vizumov v več arabskih držav ter Indijo, Filipine, Singapur, Hongkong in Tajvan.

Medtem pa poljski mediji in opozicija trdijo, da gre za večjo razsežnost afere. V roku 30 mesecev naj bi v afriške in azijske države podelili 250 tisoč vizumov, je opozoril vodja opozicijske Državljanske platforme Donald Tusk. Ob tem ni pojasnil, kje je dobil te podatke. Še dva poslanca Tuskove stranke, ki sta imela vpogled v podatke zunanjega ministrstva, pa sta govorila o 350 tisoč vizumih.

Konec avgusta so sicer odpustili namestnika zunanjega ministra Piotra Wawrzyka, ki je bil pristojen za konzularne zadeve. Obenem je bil takrat pod drobnogledom protikorupcijskega urada njegov oddelek.

Pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 15. oktobra, utegne afera škodovati vladajoči stranki Zakon in pravičnost (PiS). Vlada, ki velja za glasno nasprotnico migrantov, se upira kompromisu EU glede obvezne kvote sprejetja migrantov in namerava o tem vprašati tudi državljane na referendumu, ki bo potekal hkrati z volitvami. Izid referenduma sicer ne bo vplival na odločitev glede kompromisa na ravni EU. Foto: Shutterstock

Za vizum tudi do 40 tisoč ameriških dolarjev

Po poročanju poljskih medijev naj bi bil Wawrzyk vodja sistema, ki je posrednikom plačeval visoke zneske v zameno za poljske vizume. Pogosto so tako migranti iz Azije in Afrike na podlagi poljskega vizuma odpotovali v druge države schengenskega prostora. Za prejem vizuma naj bi posrednikom plačevali tudi do 40 tisoč dolarjev.

Wawzyka so sicer po poskusu samomora sprejeli na zdravljenje v bolnišnico, je v petek sporočil pravosodni minister Zbigniew Ziobro.

Poljski zunanji minister je danes zavrnil možnost odstopa. "Ne čutim se sokrivega, ne mislim na to, da bi odstopil in vizumska afera ne obstaja," je danes dejal za poljsko tiskovno agencijo PAP. Po njegovih navedbah je spornih okoli 200 delovnih vizumov.