Evropske države prepovedujejo vstop vozilom z ruskimi tablicami, kaj pa Slovenija?

Poljska je v nedeljo uveljavila prepoved vseh osebnih vozil z ruskimi registrskimi oznakami, ki želijo vstopiti v državo, poroča ameriška tiskovna agencija AP. Enako so storile tudi Estonija, Litva in Latvija. K tej potezi, ki je del obsežnih sankcij EU proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, je prejšnji teden vse članice pozvala Evropska komisija. Na slovensko vlado smo poslali vprašanja, ali bo isto storila tudi Slovenija. Odgovore bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.

"Avtomobil z ruskimi registrskimi oznakami nima pravice vstopiti na Poljsko," je v soboto dejal poljski notranji minister Mariusz Kaminski in naznanil prepoved, ki je začela veljati v nedeljo ob polnoči.

"Gre za novo sankcijo proti Rusiji in njenim državljanom v povezavi z brutalno vojno v Ukrajini. Ruska država namreč predstavlja grožnjo mednarodni varnosti," je dodal Kaminski.

Enako storile tudi baltske države

Pred dnevi so potezo uveljavile tudi Estonija, Litva in Latvija, ki so prepovedale vstop vozil z ruskimi registrskimi oznakami na svoje ozemlje. Baltske države so skupaj s Poljsko sicer med najglasnejšimi kritiki Rusije in predsednika Vladimirja Putina.

Prejšnji torek je namestnik vodje ruskega varnostnega sveta, ki mu predseduje Putin, Dmitrij Medvedjev potezo Evropske komisije označil za rasistično. Predlagal je, da bi se Moskva lahko maščevala s prekinitvijo diplomatskih vezi in odpoklicem svojih diplomatov iz Bruslja.

K prepovedi, ki jo je Evropska unija izdala že pred meseci, je prejšnji teden vse države članice pozvala Evropska komisija, ki želi s posodobitvijo smernic zagotoviti izvajanje sankcij na pravilen in enoten način. "Prepoved velja za vsa motorna vozila, ki imajo ruske registrske oznake in so registrirana v Rusiji," je po poročanju portala Euronews zapisano v smernicah. Ukrep velja tudi, če voznik avtomobila ni državljan Ruske federacije. Ali so vozila namenjena zasebni ali komercialni rabi in ali je njihov obstanek v EU kratkoročen ali dolgoročen, ni pomembno.

Smernice določajo tudi, naj nacionalne oblasti poskrbijo, da izdelki, kot so britvice, zobne nitke, deodoranti, mila, oblačila in obutev, ter predmeti, ki bi lahko imeli vojaško uporabo, kot so pnevmatike, radijski sistemi in električni generatorji, ne pridejo na območje EU.

Ukrep velja tudi, če voznik avtomobila ni državljan Ruske federacije. Foto: Shutterstock