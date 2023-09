Zelenski prihaja po podporo na skupščino ZN v New Yorku #vŽivo

Pomembnejši dogodki:



9.00 Ruska zračna obramba uničila več ukrajinskih dronov

8.28 Zahodni voditelji v New Yorku. "Zelenski bi lahko povzročil diplomatsko krizo"

9.00 Ruska zračna obramba uničila več ukrajinskih dronov

Ministrstvo za obrambo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba davi zaustavila šest brezpilotnih letalnikov ob zahodni, severozahodni in vzhodni obali Krima. Prav tako naj bi preprečili napad z brezpilotnimi letalniki na Moskvo, natančneje okrožji Istra in Ramenki, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Na kraju, kamor so padli ostanki dronov, ni bilo nobene škode ali žrtev. Pripadniki reševalnih služb so prisotni na kraju dogodka," je v sporočilu na omrežju Telegram po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal moskovski župan Sergej Sobjanin.

Na več moskovskih letališčih so skupno odpovedali šest letov, še najmanj 30 pa jih je imelo zamude. Odpovedi in preložitve letov ob vse pogostejših grožnjah zaradi ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letalniki so sicer postale že običajna poteza ruskih oblasti.

V regiji Orel v jugozahodni Rusiji je medtem ukrajinski dron zgodaj davi poškodoval skladišče nafte, kar je povzročilo požar v rezervoarju za gorivo, ki pa so ga kmalu pogasili, je dejal tamkajšnji guverner Andrej Kličkov. Ob tem je sporočil, da žrtev v napadu ni bilo.

8.28 Zahodni voditelji prihajajo v New York. "Zelenski bi lahko povzročil diplomatsko krizo"

Več kot 140 svetovnih voditeljev se bo prihodnji teden odpravilo v Združene narode v času neštetih kriz, ključna vloga ukrajinskega voditelja pa bi lahko poudarila naraščajočo globalno razdrobljenost, piše AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je pred tako rekoč letom dni nagovoril Generalno skupščino ZN, se bo letos pridružil svetovnim voditeljem, vključno z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, v živo na torkovem odprtju Generalne skupščine ZN.

Zelenski poskuša zbrati podporo proti krvavi ruski invaziji. Toda medtem ko so se zahodne sile zbrale za Ukrajino, je vojna poudarila globoke delitve, pri čemer nekatere države v razvoju niso želele dostaviti milijarde dolarjev Kijevu, kljub temu, da je vojna prizadela revne, ker je zvišala cene hrane.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres bo teden začel v ponedeljek z razvojnim vrhom, v upanju, da se bo osredotočil na doseganje nedosegljivih ciljev pomoči za države, ki jo najbolj potrebujejo.

"Zbrali se bomo v času, ko se človeštvo sooča z ogromnimi izzivi - od poslabšanja podnebnih razmer do stopnjevanja konfliktov, svetovne krize življenjskih stroškov, naraščajočih neenakosti in dramatičnih tehnoloških motenj," je dejal Guterres.

"Ljudje iščejo pri svojih voditeljih izhod iz te zmešnjave. Kljub vsemu pa geopolitične delitve spodkopavajo našo sposobnost odzivanja. Pojavlja se večpolarni svet. Večpolarnost je lahko dejavnik ravnotežja. Lahko pa tudi vodi do stopnjevanja napetosti, razdrobljenosti in zaostrovanja,« je poudaril generalni sekretar ZN.

Pričakuje se, da se bo Zelenski v sredo udeležil izredne seje Varnostnega sveta o Ukrajini, ki bo izpostavila možnost dramatičnega spopada z Rusijo, stalno članico s pravico veta. Dan pozneje se bo Zelenski odpravil v Washington na pogovore v Beli hiši in na Kapitolu.

​Kljub svoji vodilni vlogi mora biti Zelenski "previden," je dejal Richard Gowan, strokovnjak Združenih narodov pri Mednarodni krizni skupini. "Če bo preveč trmoglavil, bi lahko to priložnost dejansko spremenil v malo diplomatsko krizo," je dejal.

Velika večina držav je v glasovanju obsodila rusko invazijo, ki se je začela februarja 2022. Vendar so voditelji, kot je brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, "jasno povedali, da verjamejo, da je zdaj čas za diplomacijo in da bomo morda priča številnim trenjem med Ukrajinci in državami 'globalnega juga',« je dejal Gowan.

Visoki evropski diplomat je dejal, da vojna "krade politično in gospodarsko pozornost" drugim perečim problemom, kot so nezanesljiva preskrba s hrano, podnebna kriza, neenakosti in dostop do financ. "Vse večji je prepad med svetom v razvoju in razvitim svetom," je med drugim dejal diplomat, ki je želel ostati anonimen.