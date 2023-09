Pomembnejši dogodki:



20.29 Ramzan Kadirov v kritičnem stanju?

19.17 EU ni podaljšala omejitev uvoza žita iz Ukrajine

10.17 Zelenski: Mednarodno kazensko sodišče je v Kijevu odprlo urad

10.10 Ukrajinska vojska: Osvobodili smo Andrijevko

7.29 ZDA imenovale posebno predstavnico za gospodarsko obnovo Ukrajine

6.51 ISW: Ubili poveljnika elitne ruske enote

6.43 Zelenski naj bi obiskal Belo hišo

Da naj bi bil čečenski vodja Ramzan Kadirov v komi oziroma v kritičnem stanju, je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, med drugim zapisal tudi Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve in eden od glavnih neuradnih "piarovcev" Kijeva na spletu.

Da je Kadirov v kritičnem stanju, je glede na trditve Geraščenka potrdil predstavnik ukrajinskih obveščevalcev Andrij Jusof. Kadirov je po njegovih besedah v komi oziroma kritičnem stanju zaradi poslabšanja več bolezni, ki pestijo čečenskega vodjo, ta naj bi bil resneje bolan že dlje.

Kadyrov is reportedly in critical condition - Andrii Yusov, representative of Ukrainian Defense Intelligence.



Some Russian media inform that Kadyrov is in a coma.



Mr. Yusov said that some of Kadyrov's illnesses have intensified, and that's why he's in a critical condition. He… pic.twitter.com/TRVJThJMGf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2023

Po navedbah ukrajinskega spletnega portala Obozervatel, ki se sklicuje na čečenske vire, naj bi Kadirova v kritičnem stanju v bolnišnico odpeljali v Moskvi, od tam pa bo na zdravljenje potoval v Združene arabske emirate.

Evropska komisija se je danes odločila, da ne bo podaljšala omejitev uvoza žita iz Ukrajine v pet vzhodnih članic EU, ki se iztečejo opolnoči. Ti ukrepi so namreč prispevali k izboljšanju razmer na trgih peterice držav, so sporočili iz Bruslja. Ukrajina se je medtem zavezala, da bo nadzorovala izvoz svojega žita v EU.

Kot so zapisali na komisiji, so preučili podatke o vplivu uvoza pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen na trg EU. Zahvaljujoč delu v okviru skupne platforme, v kateri sodelujejo Ukrajina, Poljska, Slovaška, Madžarska, Bolgarija in Romunija, ter začasno omejitvijo uvoza teh štirih poljščin so se motnje na trgih v ukrajinskih sosedah končale, so dodali.

10.17 Zelenski: Mednarodno kazensko sodišče je v Kijevu odprlo urad

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) odprlo urad v Kijevu za preiskavo domnevnih ruskih vojnih zločinov.

Gre za največjo pisarno sodišča zunaj njegovega sedeža v Haagu na Nizozemskem, je v včerajšnjem videonagovoru povedal Zelenski.

"Vsem našim ljudem, ki trpijo v tej vojni, bo mednarodna preiskava pomagala doseči pravico," je dodal.

Pred tem je tiskovna služba sodišča na omrežju X objavila fotografije odprtja pisarne. Na fotografijah je viden tudi glavni tožilec ICC Karim Khan.

Marca lani je Khan izdal nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske komisarke za pravice otrok Marie Lvova-Belove zaradi domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini.

To deliver, we must bring justice closer to communities.#ICC Prosecutor @KarimKhanQC today marked the opening of the Court’s Kyiv office w/ @AndriyKostinUa.



This follows the signing of #ICC-#Ukraine cooperation agreement on the office's establishment⤵️https://t.co/6BxYnHifwC pic.twitter.com/n28QJM0sWB — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) September 14, 2023

10.10 Ukrajinska vojska: Osvobodili smo Andrijevko

Ukrajina je osvobodila vas Andrijevka v regiji Doneck, južno od Bahmuta, je danes sporočil generalštab oboroženih sil Ukrajine. Novico o osvoboditvi vasi je včeraj sporočila namestnica obrambnega ministra Hanna Maljar, a jo je ukrajinska vojska kmalu zanikala.

Iz 3. udarne brigade so včeraj sporočili, da se boji v Kliščivki in Andrijevki nadaljujejo, nato pa je Maljarjeva popravila svojo prejšnjo izjavo. "Bilo je težko in včerajšnja situacija se je večkrat zelo dinamično spremenila," je protislovna poročila pojasnila Maljarjeva.

Generalštab je dodal, da so ukrajinske sile povzročile velike izgube ruskim vojakom v okviru ofenzivnih operacij okoli bližnje vasi Kliščivka, v katerih so dosegle tudi delni uspeh. Andrijevka je manjše naselje, ki leži približno tri kilometre južno od Kliščivke in manj kot deset kilometrov južno od okupiranega Bahmuta.

7.29 ZDA imenovale posebno predstavnico za gospodarsko obnovo Ukrajine

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek na položaj posebne predstavnice ZDA za gospodarsko obnovo Ukrajine imenoval nekdanjo ministrico za trgovino Penny Pritzker, državni sekretar Antony Blinken pa je naznanil dodatne sankcije proti Rusiji zaradi vojne proti Ukrajini.

Biden je med drugim sporočil, da ima Pritzkerjeva globoke družinske vezi z Ukrajino in da bo na ključni položaj prinesla desetletja izkušenj in strokovnosti. Vodila bo ameriška prizadevanja za obnovo ukrajinskega gospodarstva z mobilizacijo javnih in zasebnih vlaganj, določanjem prioritet in odpiranjem izvoznih trgov.

"Prav tako bo sodelovala z drugimi mednarodnimi partnerji Ukrajine. Pomagala bo ukrajinski vladi pri uvajanju reform za utrditev gospodarstva in sodelovala z Ukrajino pri zagotavljanju začetka obnove," je med drugim sporočil Biden.

Penny Pritzker je bila med letoma 2013 in 2017 ministrica za trgovino ZDA v vladi predsednika Baracka Obame, sicer pa je uspešna poslovna ženska s premoženjem, vrednim več milijard dolarjev.

Ustanovila je več podjetij in je med drugim tudi članica upravnega odbora podjetja Microsoft. Revija Forbes jo je leta 2009 uvrstila na seznam stotih najvplivnejših žensk na svetu. Njen brat J. B. Pritzker je guverner ameriške zvezne države Ohio.

Blinken je ob imenovanju sporočil, da bo Pritzkerjeva vodila prizadevanja za oblikovanje donatorskih prioritet prek Donatorske koordinacijske platforme, pri čemer ji bodo v pomoč široke izkušnje iz zasebnega sektorja in dela na položaju ministrice za trgovino ZDA.

Blinken je omenil, da so njeni predniki pred več kot stotimi leti prišli v ZDA iz Ukrajine, kjer so imeli v vasi nedaleč od Kijeva trgovino z žitom.

Državni sekretar Blinken je v posebnem sporočilu za javnost v četrtek naznanil uvedbo dodatnih sankcij proti več kot 150 posameznikom in organizacijam, ki so povezane z rusko invazijo na Ukrajino.

Gre za posameznike in organizacije, ki so vpleteni v prizadevanja za izogibanje sankcijam, ki omogočajo nadaljevanje vojne in so odgovorni za krepitev ruske proizvodnje energije in njenega izvoza.

Sankcije so uvedene tudi proti ruskemu obveščevalcu in gruzijsko-ruskemu oligarhu in nekdanjemu generalnemu državnemu tožilcu Gruzije Otarju Partskhaladzeju, ki po navedbah Američanov po navodilih ruske obveščevalne službe vpliva na gruzijsko družbo in politiko.

Sankcije so uvedli tudi proti visokemu uradniku skupine Wagner zaradi zlonamernih ruskih dejavnostih v Srednjeafriški republiki.

6.51 ISW: Ubili poveljnika elitne ruske enote

Inštitut za preučevanje vojne (ISW) v dnevnem poročilu navaja, da so se pojavile informacije, da so med boji v Ukrajini ubili Vasilija Popova, poveljnik ruskega 247. gardnega desantno-jurišnega polka, piše index.hr.

S tem je postal drugi poveljnik 247. polka, ki je umrl v akciji od začetka vojne v Ukrajini, potem ko so februarja lani ubili Konstantina Žiževskega. Ameriški raziskovalci poudarjajo, da je Vasilij Popov šele pred kratkim zamenjal Petra Popova na mestu poveljnika 247. polka.

Predvidevajo, da pripadniki omenjenega polka delujejo v regijah Donecka in Zaporožja. ISW je predhodno ugotovil, da razmeroma elitne sile polka izvajajo omejene protinapade na kritičnih frontnih sektorjih, in ocenil, da bo poveljnikova smrt še dodatno oslabila enoto.

6.43 Zelenski naj bi obiskal Belo hišo

Ameriški mediji poročajo, da se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski srečal z Joejem Bidnom, ko bo prihodnji teden odpotoval v Washington.

Zelenski na obisk odhaja, ko kongres razpravlja o novi pomoči Ukrajini v vrednosti približno 20 milijard evrov in teden dni po tem, ko je državni sekretar Antony Blinken napovedal eno milijardo dolarjev vreden paket pomoči.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je med svojim potovanjem v ZDA pozvala k enotnosti glede Ukrajine.

Medtem Kijev poroča o vojaškem napredku na vzhodni fronti.