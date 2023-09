Ursula von der Leyen v pomembnem govoru izpostavila tudi Slovenijo #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ima v Evropskem parlamentu še zadnjič v tem mandatu govor o stanju v EU. "V Evropski uniji smo se z zelenim dogovorom odzvali na klic zgodovine. Letošnje poletje je bilo bridek opomnik, zakaj je bil ta potreben. Ekstremno vreme je povzročilo kaos v Grčiji, Španiji, Bolgariji in Sloveniji. Ko stopamo v naslednjo fazo izvajanja zelenega dogovora, zagotavljamo, da bomo hkrati še naprej podpirali evropsko industrijo," je dejala.

"Evropa bo naredila vse, da ohrani svojo konkurenčno prednost," je dejala.

V zvezi s podporo evropski industriji je zagotovila, da bo EU okrepila boj proti nepoštenim gospodarskim praksam Kitajske, ki na evropski trg pošilja izdelke, proizvedene po nizkih standardih in s pomočjo obilnih subvencij kitajske države. Poudarila je, da bo EU sproža preiskavo glede kitajskih subvencij za električna vozila.

Želi uveljavitev načela "ne pomeni ne"

Na področju pravic žensk je izpostavila uveljavitev enakega plačila za enako ne glede na spol in uveljavitev spolnih kvot v upravnih odborih družb. Hkrati je napovedala še bolj okrepljen bolj proti nasilju nad ženskami in uveljavitev načela "ne pomeni ne" v zvezi s spolnim nasiljem.

Lažje poslovanje za mala in srednja podjetja

Poudarila je, da mora biti vsa Evropa, predvsem mala in srednja podjetja, deležna olajšanega poslovanja, saj trenutno zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov zamujajo priložnosti za rast. Napovedala je imenovanje posebnega odposlanca, ki bo zadolžen za to področje.

Pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale junija prihodnje leto, bodo danes glasovali tudi o predlogu sestave Evropskega parlamenta v prihodnjem mandatu. Po predlogu Evropskega sveta naj bi imel parlament v naslednjem petletnem mandatu 2024 - 2029 dodatnih 15 poslancev. Slovenija, ki ima zdaj osem evropskih poslancev, pa bi po volitvah v 720-članskem parlamentu dobila deveti poslanski sedež.