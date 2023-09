Afera fiktivne zaposlitve: bo nekdanja evroposlanka morala vrniti 600 tisoč evrov?

Zdaj 76-letna Michele Alliot-Marie je bila obrambna ministrica v času vlade Jacquesa Chiraca, pozneje pa je v času Nicolasa Sarkozyja zasedla več ministrskih položajev – za notranje zadeve, za pravosodje in nato za zunanje zadeve. Med letoma 2014 in 2019 je bila poslanka v Evropskem parlamentu, pozneje pa se je umaknila iz političnega življenja.

Nečak Florimond

V času, ko je sedela v klopeh Evropskega parlamenta, je za svojega parlamentarnega pomočnika zaposlila svojega nečaka Florimonda Oliveja, ne da bi ta opravljal naloge, povezane z njegovo zaposlitvijo, piše francoski medij Liberation.

"Te zahteve še nisem prejel," je za francoski medij Le Monde pojasnil Olive in dodal: "Počakal bom, da vidim, na kakšni osnovi temelji zahteva za vračilo, da bom ustrezno ukrepal. Toda moje delo parlamentarnega pomočnika je bilo učinkovito".

Začelo se je z Nacionalno fronto

Vse se je začelo leta 2016, ko je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) razkril sistem fiktivnih zaposlitev znotraj francoske stranke Nacionalna fronta (zdaj Nacionalni zbor), katere prvo ime je Marine Le Pen. Ta sistem je deloval od leta 2010, z njegovo pomočjo pa so uslužbenci stranke opravljali delo za Nacionalno fronto v Franciji na račun evropskih davkoplačevalcev.

Škoda zaradi fiktivnih zaposlitev je bila ocenjena na sedem milijonov evrov, Marine Le Pen pa je bilo naloženo, da mora Evropskemu parlamentu vrniti 300 tisoč evrov, ker je iz evropskih sredstev plačevala svojega uslužbenca, ki je delal na sedežu stranke v Parizu.

Nacionalna fronta prijavi še druge stranke

Ko je bila afera razkrita, je FN uradu OLAF prijavil približno dvajset francoskih poslancev iz drugih političnih skupin, ki so verjetno prav tako kršili pravila. Tako so prišli tudi do Alliot-Mariejeve in njenega nečaka.