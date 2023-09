Je to Putinov pretkani načrt, s katerim želi premagati Ukrajino?

Upokojeni polkovnik Richard Kemp, ki je redni kolumnist britanskega medija The Telegraph, poudarja, da je v štirih mesecih ukrajinske protiofenzive Kijev dosegel le omejen uspeh. Sprašuje se, ali ni morda načrt Moskve, da Ukrajina izčrpa svoje sile in porabi svoje orožje na najtršem robu Surovikinove črte.

Se Rusija pripravlja na novo veliko ofenzivo?

Rusija morda čaka na to, da bodo ukrajinske zahodno opremljene in izurjene sile izčrpane, potem pa bo začela svojo veliko ofenzivo, morda že januarja prihodnje leto.

Po skoraj dveh letih spopadov, ki jih je bolje primerjati s prvo svetovno vojno kot z drugo, ta načrt spominja na nemški Kaiserschlacht, spomladansko ofenzivo, ki jo je Nemčija sprožila marca 1918. S to ofenzivo je Nemcem uspelo zasesti več ozemlja kot v preteklih štirih letih prve svetovne vojne.

Putinove težave s pomanjkanjem streliva in orožja

Nemci so svoj prodor spomladi 1918 dosegli tako, da so predtem prisilili francoske in britanske čete, da so izkrvavele na fronti, medtem ko so za fronto nakopičili ogromne rezerve vojakov in zalog streliva. In se tako pripravljali na sprožitev uničujočega napada na Francoze in Britance.

Kempov intervju za The Telegraph:

Kot pojasnjuje Kemp, je Putinova težava, da za uničevanje ukrajinskih sil porabi ogromne količine streliva, zlasti topniške granate in balistične rakete, ter zelo veliko tankov. Čeprav ima Rusija večji obseg vojaške industrijske proizvodnje kot velik del Zahoda in še naprej vsako četrtletje v vojsko mobilizira na desettisoče ljudi, njene osnovne zaloge ostajajo nezadostne za raven, ki je potrebna za novo veliko ofenzivo.

Velika severnokorejska orožarna

Pri tem bi lahko Rusiji pomagala Severna Koreja. Ta že vsaj leto dni pošilja velike količine granat, raket in izstrelkov v Rusijo, pri čemer je veliko pošiljk organizirala skupina Wagner pokojnega Jevgenija Prigožina. Julija letos je bil Putinov obrambni minister Sergej Šojgu v Pjongjangu, kjer se je domnevno pogajal o nadaljnjih dobavah.

Kemp je prepričan, da je Severna Koreja nekakšna orožarska zlata jama, saj ta država hrani ogromne zaloge težkega orožja in topniškega streliva. Veliko streliva in orožja je sicer starega in nezanesljivega, a to ne bo pomembno, če se bo Rusija za zmago zatekla k svoji stari taktiki, torej da bo uporabila svojo številčno premoč in šla kot valjar na sovražnika, trdi britanski vojaški strokovnjak.

Če hoče Zahod preprečiti črni scenarij, mora pomagati Ukrajini

Morda je v ozadju sklepanja nove osi Moskva-Pjongjang tudi Putinova želja, da bi tako prisilil Washington, da prepriča Kijev o sklenitvi premirja z Moskvo, še ugiba Kemp. Ne glede na diplomatsko dvojno igranje pa bi moral Zahod zdaj pomagati Ukrajini pri pripravah, če njihova trenutna ofenziva spodleti, kar bi Putinu omogočilo, da sproži svoj Kaiserschlacht, svetuje britanski vojaški strokovnjak.

Ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski voditelj Kim Džong Un sta se pred dnevi srečala v Vladivostoku. Poskuša Putin premagati Ukrajince s pomočjo osi Moskva-Pjongjang? Foto: Guliverimage

Nemška ofenziva leta 1918 je spodletela zaradi izčrpanosti nemške vojske in pomanjkanja zalog. Po drugi strani je antantne sile okrepil prihod ameriških vojakov, kar je omogočilo antantno stodnevno ofenzivo, s katero so Berlin prisilili v kapitulacijo.

Kaj storiti, če se ponovi apokaliptični scenarij iz leta 1918

Kot poudarja Kemp, pa zdaj ne moremo računati na takšen razplet vojne v Ukrajini v primeru novega velikega ruskega napada, saj je vprašanje, ali ima Ukrajina dovolj sredstev, da zadrži ruski napad. Še bolj je vprašljivo, ali ima dovolj vojakov, da sproži svojo lastno različico "stodnevne ofenzive".

"Če bo ta apokaliptični scenarij iz leta 1918 postal resničnost, bodo potrebna velika prizadevanja Zahoda in Ukrajine – večja, kot so bila že vložena. To bo izjemno drago za vse, morebitne posledice (ruskega uspeha, op. p.) pa bodo preveč grozljive, da bi sploh razmišljali o njih," še svari britanski vojaški strokovnjak v svoji analizi zadnjega vojaškega dogajanja v Ukrajini.

Svarila finskega vojaškega strokovnjaka

Podobno kot Kemp razmišlja tudi finski vojaški strokovnjak Pasi Paroinen, ki že več mesecev preučuje rusko obrambo pred ukrajinsko protiofenzivo. "Če Ukrajina ne doseže preboja, Rusom nič ne preprečuje, da bi se vkopali in sprožili protinapade," je za Wall Street Journal povedal Paroinen.

Čeprav je Kijev v začetku septembra razglasil preboj Surovikinove linije, pa je finski vojaški analitik prepričan, da ne gre za preboj, ampak je za zdaj to le razpoka v ruski obrambni črti.