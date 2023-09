Iz Ukrajine in Rusije poročajo o močnih eksplozijah #vŽivo

Pomembnejši dogodki:



6.58 S Krima poročajo o hudi eksploziji

7.12 Severna Koreja: Putin sprejel povabilo na obisk. Kremelj: Takih načrtov ni.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je ruskega predsednika Vladimirja Putina med njunimi pogovori v Rusiji povabil na obisk v svojo državo, so danes zjutraj poročali državni mediji, pri čemer naj bi Kim svojo pot nadaljeval z ogledi vojaških proizvodnih obratov.

Putin je povabilo sprejel, je poročala korejska osrednja tiskovna agencija (KCNA), ne da bi navedla, kdaj bi do obiska lahko prišlo.

Kim Džong Un je Putinu dejal, da je srečanje na ruskem Daljnem vzhodu dvignilo dvostranske vezi na novo raven, in izrazil pripravljenost na negovanje stabilnih odnosov, usmerjenih v prihodnost, v naslednjih sto let, poroča KCNA.

Včeraj pa je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da ne načrtujejo Putinovega obiska Pjongjanga. Voditelja sta se sicer dogovorila za nadaljnjo krepitev strateškega in taktičnega sodelovanja ob "vojaških grožnjah, provokacijah in tiraniji imperialistov", je sporočila KCNA.

7.04 Močna eksplozija tudi v Rusiji

Danes zgodaj zjutraj je močna eksplozija odjeknila tudi v Rusiji. Eksplozija je odjeknila v mestu Saratov, tisoč kilometrov od ukrajinske meje. Gre za mesto, kjer se nahaja letalska baza Engels.

⚡️⚡️⚡️ LARGE EXPLOSIONS IN SARATOV 🇷🇺



Located about 1,000 KM to the East of Ukraine, it is the home of the 🇷🇺 Engels Air Force Base. pic.twitter.com/GmS9MTri63 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 14, 2023

6.58 S Krima poročajo o hudi eksploziji

Na Krimu je prišlo do močne eksplozije. Na posnetku, ki se širi po družbenih omrežjih, je v noči videti velik plamen. Kot so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva, so sestrelili 11 ukrajinskih brezpilotnih letal in uničili pet podvodnih dronov, ki so v četrtek napadli ladjo ruske mornarice v Črnem morju, poroča RIA, ki se sklicuje na rusko obrambno ministrstvo.