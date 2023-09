Ukrajina na dan visokega obiska napadla Sevastopol na Krimu #vŽivo

Pomembnejši dogodki:



6.44 Putin se je sestal s Kim Džong Unom

6.34 Putin prispel na kozmodrom, tam čaka Kim Džong Una?

6.29 Proruski guverner: Ukrajina je z raketami napadla Sevastopol na Krimu

Ruski mediji so objavili videoposnetek, ki prikazuje ruskega predsednika Vladimirja Putina in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una pred srečanjem na kozmodromu Vostočni.

⚡️ Vladimir Putin and Kim Jong Un meet at the Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East.#Russia | #NorthKorea | #VladimirPutin | #KimJongUn pic.twitter.com/P6lOwfzLxg