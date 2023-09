V Rusiji požar v tovarni za izdelavo raket iskander #vŽivo

Poudarki dneva:



6.25 Požar v ruski tovarni za izdelavo raket

Napad na industrijski obrat v Brjansku je potrdil guverner regije Aleksander Bogomaz in dejal, da so tovarno Kremnij EL napadli z droni kamikazami. Po njegovih navedbah naj bi zadeli upravno stavbo, žrtev naj ne bi bilo.

⚡️A drone allegedly attacked the territory of the Kremniy EL microelectronics factory in #Bryansk, Russia. One of the buildings caught fire, Russian media reports.



Kremniy EL is one of Russia's largest producers of microelectronics required for the needs of the Russian Ministry… pic.twitter.com/E7cSq81iHJ