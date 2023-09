Eksplozije v bližini ruskega vojaškega poveljstva #vŽivo

Poudarki dneva:



7.02 Blizu Moskve sestrelili ukrajinska brezpilotna letala

6.15 Blinken v Kijevu pozdravil napredek ukrajinske protiofenzive

Ruska vladna tiskovna agencija RIA poroča, da so v zgodnjih jutranjih urah sestrelili več ukrajinskih brezpilotnih letal blizu Moskve, Rostova na Donu in Brjanska.

There are massive explosions in the city of Rostov in Russia located 170km from the frontline in Ukraine 🇺🇦



The explosions 🔥 are likely Ukrainian Kamikaze Drone strikes, reportedly targeting the Headquarters of Russia’s Southern Military District pic.twitter.com/E7oNvZ7Le9