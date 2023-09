Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velika Britanija bo rusko paravojaško enoto Wagner razglasila za teroristično organizacijo, je sporočilo njihovo notranje ministrstvo. S tem bo na Otoku prepovedano biti član ali podpornik omenjene skupine. Za kršitve bo zagroženo do 14 let zapora. Velika Britanija bo, ko bo odredbo sprejel parlament, s tem skupino Wagner postavila ob bok terorističnima organizacijama Islamska država in Al Kaida.