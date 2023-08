Velik nočni napad na Rusijo, izbruhnil požar na letališču #vŽivo

Ukrajinska brezpilotna letala so izvedla največji usklajen napad na rusko območje od začetka vojne. Ruski uradniki so sporočili, da je bilo napadeno letališče Pskov blizu meje z Latvijo in Estonijo, pri čemer je bilo poškodovanih več vrednih letal IL-76. Rusi naj bi se medtem že maščevali z raketnim napadom na Kijev, umrla sta najmanj dva človeka.

Russian media publish a video of burning Il-76 aircrafts on Pskov airfield. pic.twitter.com/dSl7qbUFnY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2023

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.00 V raketnem napadu na Kijev umrli najmanj dve osebi

6.54 Rusi so se maščevali z napadom na Kijev

6.38 Največji usklajen napad na Rusijo od začetka vojne

6.35 Obrambni in zunanji ministri EU v Španiji o financiranju nadaljnje pomoči Ukrajini

Dve osebi sta umrli v raketnem napadu na Kijev, je v sredo sporočila lokalna vojaška uprava. "Zaradi razbitin, ki so padle v okrožju Ševčenkivski v Kijevu, sta po prvih poročilih umrli dve osebi," je na Telegramu zapisal Sergij Popko, vodja mestne vojaške uprave Kijeva. Še ena oseba je bila poškodovana in so jo zdravniško oskrbeli, je dodal.

V glavnem mestu Ukrajine Kijevu je odjeknila serija eksplozij, je sporočil župan Vitalij Kličko. Dodal je, da je bilo poškodovanih več stavb v ukrajinski prestolnici, vključno s skladiščem in upravno stavbo, ki sta obe goreli. Ena oseba je bila poškodovana.

Ruska vojska je sicer sinoči sporočila tudi, da je eno od njenih letal v operaciji v Črnem morju uničilo štiri hitre ukrajinske ladje. "30. avgusta okoli polnoči po moskovskem času je letalo mornariškega letalstva Črnomorske flote v Črnem morju uničilo štiri hitre vojaške čolne z desantnimi skupinami pripadnikov ukrajinskih sil za posebne operacije v skupnem številu do 50 ljudi," so sporočili.

Ukrajinska brezpilotna letala so izvedla največji usklajen napad na rusko območje od začetka vojne. Napad so izvedli na letališče v Pskovu, pri čemer so bila poškodovana štiri vojaška letala. Regionalni guverner Mihail Vedernikov je do nadaljnjega odpovedal vse lete na in z letališča. Nepotrjena poročila medijev kažejo, da naj bi letališče napadlo med 10 in 20 brezpilotnih letal.

Russian media report a drone attack on an airfield in Pskov, Russia. It hosts both civilian and military aircraft. Some sources report that at least two military aircraft were destroyed. pic.twitter.com/YANZ0r1Vzy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2023

Španija bo v Toledu danes in v četrtek gostila neformalni zasedanji obrambnih in zunanjih ministrov EU, ki bodo med drugim razpravljali o nadaljnji pomoči Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo. Predvidoma bodo govorili tudi o financiranju nadaljnje vojaške pomoči. Na dnevnem redu pa imajo še razmere v Nigru po vojaškem udaru.

Obrambni ministri držav članic EU, med njimi slovenski minister Marjan Šarec, bodo danes z ukrajinskim kolegom Oleksijem Reznikovim predvidoma razpravljali predvsem o nadaljnji vojaški pomoči Kijevu pri soočanju z rusko agresijo.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell jim bo po napovedih podrobneje predstavil predlog za vzpostavitev posebnega sklada v okviru evropskega mirovnega instrumenta, prek katerega EU že zdaj sofinancira dobave orožja Ukrajini s strani držav članic. V skladu bi zagotovili 20 milijard evrov za prihodnja štiri leta.

Obrambni ministri bodo razpravljali tudi o regionalnih in globalnih posledicah vojne v Ukrajini. Pri tem se verjetno ne bodo mogli izogniti vplivu nedavne smrti vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina na delovanje te skupine v Afriki.

Skupina je med drugim aktivna v Nigru, kjer je vojaška hunta konec julija izvedla državni udar, in širši regiji Sahela. O razmerah na območju bodo danes razpravljali obrambni ministri EU.

Razmere v Nigru in Sahelu so tudi na dnevnem redu četrtkovega neformalnega zasedanja zunanjih ministrov unije, ki se ga bo udeležila ministrica Tanja Fajon. Tudi vodje diplomacij bodo z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo razpravljali o nadaljnji pomoči Ukrajini, poleg tega pa še o ukrajinski mirovni pobudi.