Slovenski odbojkarji so dočakali dan uvodne tekme evropskega prvenstva, ki ga v Varni začenjajo z obračunom proti Ukrajini. Ta jim je na zadnjem medsebojnem srečanju, v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva, pokazala, kako nevaren tekmec je lahko. "Gre za eno od ekip, ki bo v naši skupini zagotovo med najbolj neugodnimi, zavedamo se, da ne bo lahka otvoritvena tekma," pred tekmo z Ukrajinci (16.30) in s klubskim soigralcem, enim od najbolj nevarnih ukrajinskih mož, Olegom Plotnickim sporoča podajalec Gregor Ropret.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v bolgarski Varni odprla svoje jubilejno deseto evropsko prvenstvo. Slovenci so na zadnjih štirih prvenstvih stare celine kar trikrat zaigrali v finalu in vselej osvojili srebro.

Tudi tokrat spadajo v ožji krog favoritov za odličja. Nihče ne skriva dejstva, da je cilj uvrstitev v Rim, ki bo 14. in 16. septembra gostil polfinale in tekmi za odličja. Slovenci želijo končati srebrno zgodbo in vzeti, kar jim še manjka.

A treba je iti počasi, ponavljajo v slovenskem taboru. Najprej je treba opraviti skupinski del. Odigrali ga bodo v Varni, kjer so leta 2015 začeli tudi evropsko prvenstvo, na katerem so pozneje v Sofiji prvič postali evropski podprvaki. V skupini B jih čakajo Ukrajina, Finska, Španija, Hrvaška in sogostiteljica Bolgarija.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

V Stožicah vse prej kot lahko

Prvi cilj varovancev Gheorgheja Cretuja je prvo mesto v skupini. Na pot proti njemu bodo stopili ob 16.30, ko jim bo nasproti stal izjemno neugoden tekmec. Po mednarodni lestvici drugopostavljena v skupini B Ukrajina.

Spomin na lansko svetovno prvenstvo je še kako svež. Ukrajinci so si vstopnico zanj priborili, potem ko so pri Mednarodni odbojkarski zvezi Rusom odvzeli gostiteljstvo in jim prepovedali sodelovanje. Sijajni izvajalec začetnih udarcev Oleg Plotnicki je v lanskem četrtfinalu paral živce Slovencev. Ustavil se je pri 30 točkah. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V osmini finala so v Stožicah najprej s servisi in blokom presenetili Nizozemce, nato pa v četrtfinalu s sijajnim levorokim izvajalcem začetnih udarcev Olegom Plotnickim (30 točk) preglavice povzročali tudi Cretujevi četi. Ta je uvodni niz izgubila, naslednje tri dobila in prvič napredovala v polfinale mundiala, a bilo je vse prej kot lahko.

Klemen Čebulj o spominu na lansko tekmo in napovedi pred popoldansko:

"So zelo motivirani, da nas premagajo, še posebej po tistem lanskem četrtfinalu"

"Ukrajina je ena od ekip, ki bo v naši skupini zagotovo med najbolj neugodnimi. Tudi letos so v zlati ligi nastopali odlično proti Turčiji in na koncu za malo izgubili tisti finale. Imajo nekaj res vrhunskih posameznikov. Plotnickega odlično poznam iz kluba, v tem trenutku je morda eden najboljših na svetu. Tudi korektor je izredno nevaren. Kot reprezentanca so zelo fizični, močni, ruska šola. Ne bo nam lahko. Res bomo morali svojo igro igrati potrpežljivo, se dobro braniti, ščititi in biti pripravljeni na njihove izjemno močne servise," o klubskem soigralcu pri Perugii in tekmecih, ki imajo v svoji zasedbi več levičarjev, pravi podajalec Gregor Ropret.

Ob tem dodaja: "So zelo motivirani, da nas premagajo, še posebej po tistem lanskem četrtfinalu, ko so bili precej blizu, pa nas v polnih Stožicah niso uspeli premagati. Pričakujemo res težko tekmo, visoko motivirano Ukrajino."

"Kot reprezentanca so zelo fizični, močni, ruska šola. Ne bo nam lahko. Res bomo morali svojo igro igrati potrpežljivo, se dobro braniti, ščititi in biti pripravljeni na njihove izjemno močne servise." Foto: OZS

Podobno razmišlja tudi najstarejši član slovenske reprezentance, bloker Alen Pajenk. "Pričakujemo zelo težko tekmo, saj so Ukrajinci fizično močna in skočna ekipa. Igrajo hitro odbojko in na to bomo morali biti pozorni. Dobro se moramo pripraviti v bloku, sploh zato, ker imajo dva levoroka napadalca. Osredotočenost moramo zato držati na najvišji ravni."

Alen Pajenk pred srečanjem z Ukrajino:

Foto: Guliverimage

"Pripravljeni bomo morali biti od prve minute"

Cretu bo Slovence prvič vodil na evropskem prvenstvu, drugič bo s svojimi fanti nasproti stal Ukrajincem.

"Ukrajina je odlična ekipa, njihov način igranja je neugoden, kar smo občutili lani. Tega se zavedamo, pripravljeni bomo morali biti od prve minute. Kot vselej bo odločala kolektivna igra. Tudi Ukrajina igra zelo kolektivno. Pri servisih so ena od ekip, ki sodi v sam svetovni vrh. Pozorni moramo biti na detajle in izkoristiti priložnosti, ko se nam bodo ponudile. O potrpežljivosti v igri smo že veliko govorili, tako moramo igrati ne glede na to, kdo nam stoji nasproti," pred dvobojem razmišlja selektor.

Cilj Slovencev v skupinskem delu, v katerem bodo igrali z Ukrajino, Finsko, Španijo, Hrvaško in Bolgarijo, je prvo mesto v skupini.

Slovenska reprezentanca na EP: Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko

Podajalca: Gregor Ropret, Uroš Planinšič

Srednji blokerji: Alen Pajen, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Danijel Koncilja

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

Korektor: Nik Mujanović.



Strokovni štab:

Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnika selektorja: Matteo De Cecco, Zoran Kedačič

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Statistika: Bogdan Szczebak, Mateusz Nykiel

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Maser: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič