Ukrajinci: Rusi so na vzhodu namestili sto tisoč vojakov. Povečujejo napade. #vŽivo

Rusija je na območju Kupjanska in Limana na fronti v regijah Harkova in Luganska namestila sto tisoč vojakov, je povedal Ilija Jevlaš, tiskovni predstavnik Vzhodne skupine oboroženih sil Ukrajine in dodal, da so ruske sile na tem območju znatno povečale količino zračnih napadov na ukrajinske položaje.