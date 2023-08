Rusija: Onemogočili smo poskus Kijeva, da izvede teroristični napad #vŽivo

Ruska zračna obramba je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sestrelila dva brezpilotna letalnika – enega, ki se je približeval Moskvi, in drugega blizu meje z Ukrajino. Ukrajinska brezpilotna letala so nad rusko prestolnico in več drugih ruskih regij v zadnjih dneh poletela že večkrat.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.53 Rusi sestrelili dve ukrajinski brezpilotni letali

Novico o današnji sestrelitvi brezpilotnega letalnika blizu Moskve je potrdil tudi moskovski župan Sergej Sobjanin na družbenem omrežju Telegram. Dodal je, da po prvotnih ocenah ni bilo žrtev ali materialne škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Drugi brezpilotni letalnik so po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sestrelili zjutraj v belgorodski regiji blizu meje z Ukrajino. "Preprečili smo poskus kijevskega režima, da bi z brezpilotnim letalom izvedel teroristični napad na objekte na ruskem ozemlju," je ministrstvo objavilo na Telegramu.

Obenem je Rusija Ukrajino obtožila, da je danes z granatami obstreljevala vas v Belgorodu, pri čemer naj bi bili ranjeni štirje civilisti. Guverner Belogoroda Vjačeslav Gladkov je na Telegramu zapisal, da so bile tarča napada zasebne hiše in trgovina.

Moskva in druge ruske regije so bile v začetku vojne v Ukrajini redko tarča napadov ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, a je Kijev napovedal, da bo konflikt "vrnil" Rusiji. V sredo so bili prav tako v Belgorodu po navedbah ruskih oblasti v napadu drona ubiti trije civilisti. Isti dan je brezpilotni letalnik trčil v nebotičnik v poslovnem delu Moskve in razbil okno.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem v petek sporočilo, da so nad Krimom, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, sestrelili 42 brezpilotnih letalnikov.