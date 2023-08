Na seznamu potnikov strmoglavljenega letala tudi Prigožin #video #vŽivo

Vodja zloglasne paravojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin naj bi umrl v letalski nesreči v Rusiji. Bil je namreč na seznamu desetih potnikov letala, ki je letelo z moskovskega letališča Šeremetjevo v Sankt Peterburg. Vsi na krovu so umrli, poroča BBC. Ruske službe za nujno pomoč so za zdaj na kraju strmoglavljenja našle osem trupel, poroča državna tiskovna agencija RIA

The Russian Federal Air Transport Agency has announced that an Investigation has been launched to determine the “Cause” of the Aircraft Crash in the Tver Region which Killed all 10 Passengers onboard including Yevgeny Prigozhin. pic.twitter.com/1kguZWO4lr — OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2023

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



20.18 Skupina Wagner za sestrelitev letala obtožuje Rusijo

20.04 Med mrtvimi tudi Dmitrij Utkin?

19.15 V strmoglavljenju zasebnega letala naj bi umrl Jevgenij Prigožin

15.20 V raketnih napadih ubitih najmanj sedem ljudi, Odeso napadli z droni

10.05 Rusija Surovikina razrešila s položaja poveljnika zračno-vesoljskih sil

7.50 V obstreljevanju Ukrajine ubiti trije ljudje

6.55 Nov napad z droni na Moskvo

20.18 Skupina Wagner za sestrelitev letala obtožuje Rusijo

Telegram kanali, povezani z Wagnerjem, pišejo, da je Prigožinovo letalo sestrelila ruska protizračna obramba, čeprav tega ni mogoče potrditi. Poročajo, da naj bi v kratkem potekal nujni sestanek vodstva zasebne vojaške družbe.

20.04 Med mrtvimi tudi Dmitrij Utkin?

Telegram kanali, povezani z zasebnim vojaškim podjetjem Wagner, trdijo, da so ljudje blizu Jevgeniju Prigožinu in Dmitriju Utkinu potrdili njuno smrt. Utkin je veteran čečenskih vojn in nekdanji poveljnik posebne enote ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Prepoznaven je po svojih nacističnih tetovažah.

19.15 V strmoglavljenju zasebnega letala naj bi umrl Jevgenij Prigožin

Poslovno letalo Embraer je strmoglavilo v regiji Tver, vsi na krovu so umrli, je za TASS potrdila tiskovna služba ruskega ministrstva za izredne razmere. "Letalo Embraer je letelo iz Šeremetjeva v Sankt Peterburg. Na krovu so bili trije piloti in sedem potnikov. Vsi so umrli," poroča TASS. Letalo je ob trku s tlemi zagorelo. Zvezna uprava za letalstvo je začela preiskavo nesreče.

Po zadnjih informacijah naj bi na letalu med potniki bil tudi šef Wagnerja Jevgenij Prigožin.

⚡️An Embraer Legacy 600 Business jet crashed in the Bologovsky district of the Tver region, Russia. pic.twitter.com/4abaALdUJs — War Monitor (@WarMonitors) August 23, 2023

15.20 V obstreljevanju ubitih najmanj sedem ljudi, Odeso napadli z droni

V topniškem obstreljevanju vasi blizu Limana so umrli trije starejši ljudje. Poleg njih je bil en človek ranjen, še en civilist pa je utrpel poškodbe v vasi Zakitne, je na Telegramu objavil guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko.

V ločenem napadu so bili v vasi Seredino-Buda v regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine, blizu meje z Rusijo, ranjeni štirje ljudje, stanovanjsko poslopje pa je zadel dron, so na Facebooku sporočile regionalne vojaške oblasti.

Kasneje so iz Kijeva sporočili še, da so bili med ruskim obstreljevanjem v regiji Sumi ubiti najmanj štirje ljudje, potem ko so rakete zadele eno tamkajšnjih šol. Sprva so sicer poročali o dveh smrtnih žrtvah.

Po navedbah ukrajinskega notranjega ministra Igorja Klimenka so reševalci pod ruševinami našli trupla ravnatelja, njegovega namestnika, tajnice in knjižničarke. Poleg tega naj bi bili ranjeni še štirje ljudje.

Ena smrtna žrtev in 11 ranjenih je bilo tudi v ruskih napadih na regijo Herson, o obstreljevanju pa so poročali tudi iz regij Harkov in Zaporožje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V napadu na pristaniško Odeso so bili zadeti objekti, ki se uporabljajo pri proizvodnji in odpošiljanju, med poškodovanimi poslopji so tudi žitnice, je javil guverner regije Odesa Oleg Kiper.

Zračna obramba je po navedbah vojske med napadom sestrelila devet dronov šahed iranske izdelave. Civilnih žrtev v zadnjem tovrstnem napadu od propada dogovora o izvozu žita iz Črnega morja ni bilo.

V ruskih napadih na ukrajinska pristanišča je bilo v enem mesecu uničenih okoli 270 tisoč ton žita, je danes v objavi na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov.

"Rusija sistematično napada cisterne in skladišča za žito, da bi ustavila izvoz kmetijskih proizvodov," je dejal.

10.05 Rusija Surovikina razrešila s položaja poveljnika zračno-vesoljskih sil

Rusija je po poročanju lokalnih medijev s položaja odstavila generala Sergeja Surovikina, nekdanjega poveljnika ruskih sil v Ukrajini in dosedanjega poveljnika zračno-vesoljskih sil. Surovikina, zaradi svoje brutalnosti poznanega tudi pod imenom general Armagedon, od junija ni bilo mogoče opaziti v javnosti.

Položaj poveljnika ruskih zračno-vesoljskih sil bo začasno opravljal generalpolkovnik Viktor Afzalov, sicer vodja glavnega štaba zračnih sil, poročanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Surovikina so ruske oblasti januarja odstavile tudi s položaja poveljnika ruskih sil v Ukrajini. Ruska vojska se je namreč takrat soočala s kritikami zaradi niza porazov v državi. Med drugim so bili prisiljeni v umik iz mesta Herson, prestolnice istoimenske regije, ki si jo je Rusija ob Zaporožju, Donecku in Lugansku enostransko priključila.

Po spodletelem junijskem uporu ruske najemniške vojske Wagner pa je Surovikin izginil iz javnosti. Hitrost, s katero je Wagner takrat zavzel ozemlja na jugu Rusije, je sprožila ugibanja, da jih nekateri predstavniki ruskega režima niso mogli oziroma niso hoteli ustaviti. Številni uradniki naj bi bili tesno povezani z vodjo Wagnerja Jevgenijem Prigožinom. Za enega njegovih večjih zaveznikov je veljal tudi Surovikin.

Surovikin se je sicer med uporom postavil na stran Rusije in v videonagovoru Prigožina pozval, naj konča svoj pohod proti Moskvi. Kljub temu je ruski general kmalu po končanem uporu izginil iz javnosti. Številni mediji so poročali, da je bil aretiran zaradi suma, da je bil seznanjen z načrti Prigožina še pred začetkom upora, poroča bruseljski spletni portal Politico.

7.50 V obstreljevanju Ukrajine ubiti trije ljudje

V ruskem obstreljevanju dveh vasi blizu mesta Liman na vzhodu Ukrajine so bili pozno v torek ubiti trije ljudje, še dva pa sta bila ranjena, so sporočile lokalne oblasti. V napadu z dronom so bila medtem zadeta poslopje žitne infrastrukture v Odesi na jugu Ukrajine.

V napadu na pristaniško mesto so bile zadete stavbe, ki se uporabljajo v proizvodnji in odpošiljanju, med poškodovanimi poslopji so tudi žitnice, je javil lokalni guverner Oleg Kiper. Zračna obramba je po navedbah vojske med napadom sestrelila devet dronov šahed iranske izdelave. Izbruhnil je požar, ki naj bi ga že obvladali.

Civilnih žrtev v zadnjem tovrstnem napadu od propada dogovora o izvozu žita prek Črnega morja ni bilo.

So pa trije ljudje umrli na vzhodu Ukrajine, kjer sta bili tarča dve vasi blizu mesta Liman. Žrtve naj bi bili trije starejši ljudje, stari od 63 do 88 let, ki so med obstreljevanjem sedeli na klopi v vasi Torske. Poleg njih je bil v kraju en človek ranjen, še en civilist pa je utrpel poškodbe v vasi Zakitne, je na Telegramu objavil guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko.

Glede na navedbe tožilstva v Donecku sta bili vasi tarča topniškega obstreljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ločenem napadu so bili v vasi Seredino-Buda na severovzhodu Ukrajine, blizu meje z Rusijo ranjeni štirje ljudje, stanovanjsko poslopje pa je zadel dron, so na Facebooku sporočile regionalne vojaške oblasti.

6.55 Nov napad z droni na Moskvo

Območje Moskve je bilo danes po navedbah tamkajšnjih oblasti znova tarča napadov z droni. Dva so sestrelili, tretji pa je padel na poslopje v središču mesta. Poslopje je sicer še v gradnji, je sporočil župan Sergej Sobjanin. Žrtev naj ne bi bilo.

Glede na navedbe ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba sestrelila dva drona nad mestoma Možajsk in Himski v moskovski regiji. Tretjega, ki je padel na stavbo v izgradnji v središču Moskve, naj bi ustavili s pomočjo elektronskih sistemov, nakar je izgubil nadzor in padel, sporočilo ministrstva povzemajo tuje tiskovne agencije.

Sobjanin je medtem na Telegramu dodal, da reševalne službe pregledujejo območje padca drona, kjer naj bi bilo v dveh sosednjih stavbah razbitih več oken. Tako župan mesta kot obrambno ministrstvo sta sporočila, da ni poročil o žrtvah.

Začasno je bil ustavljen promet na moskovskih letališčih Vnukovo, Domodedovo in Šeremetjevo, pa tudi na vojaškem letališču Žukovski.

Ruske oblasti so napad z droni opisale kot "še en poskus režima v Kijevu, da izvede teroristični napad".

Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, gre za že šesto zaporedno noč zračnih napadov na območje ruske prestolnice, ki so se v zadnjih mesecih okrepili.