Konzorcij iz UAE pripravlja ponudbo za prevzem Uniteda, za podporo prosili Beckhama

Konzorcij iz Združenih arabskih emiratov pripravlja ponudbo za nakup večinskega deleža angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda, ki je v večinski lasti družine Glazer. Arabci so po poročilih tiskovne agencije dpa, ki je za vir informacij navedla Star in Mirror, za podporo odkupa prosili nekdanjega zvezdnika tega kluba, Davida Beckhama.

Nekdanji nogometaš bi tako lahko dobil tudi priložnost za naložbo v United, 50-letnik že ima lastniške deleže v Interju iz Miamija in Salfordu. Beckham je bil v preteklosti že kritičen do lastnikov in je Američane pozval k prodaji, sam pa izrazil možnost za sodelovanje s klubom.

Skupina Ineos Jima Ratcliffa je sicer v klubu prevzela nadzor nad nogometnimi operacijami, potem ko je februarja 2024 kupila 27,7-odstotni delež. A posebnega uspeha ni imela, saj so dosežki ekipe na igrišču slabi, čeprav so jo okrepili z dragimi nogometaši, med katerimi je tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško.

