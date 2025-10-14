Tri preprosta pravila dr. Perka za boljše zdravje: brez kravjega mleka, manj glutena, nič sladkorja

Ste kdaj pomislili, da je vaše telo podobno avtomobilu? Če ga redno vzdržujemo, nas zanesljivo vozi dolga leta. Če servise izpuščamo, se začne kvariti, popravila so zahtevna in draga, avto pa prevozi bistveno manj kilometrov. Vrhunski zobozdravnik z mednarodnimi izkušnjami in ustanovitelj klinike MAHA dr. Sebastjan Perko iz klinike MAHA pravi, da lahko z zgodnjimi pregledi in spremembami življenjskega sloga močno podaljšamo obdobje zdravja – leta, ko živimo brez bolezni in težav.

Kdaj je po vašem mnenju pravi trenutek, da se človek odloči za pregled v MAHA integrativni medicini ali Ustni medicini, ki pri vas predstavlja zobozdravstveni del celostne obravnave?

To je zelo odvisno, koga vprašamo. Zdrav tridesetletnik bo najbrž rekel, da nima nobenih težav in da zato nima razloga, da bi prišel k nam na pregled – čeprav se tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja izraz dolgoživost. Bolan človek pa bo povedal, da bi dal vse na svetu, da bi bil še enkrat zdrav in da bi že prej začel delovati v smeri podaljšanja obdobja zdravja. Sam izraz preventiva jemljem z zadržkom, saj je v družbi dobil čustven pomen: vem, da bi moral, ampak saj mi še ni treba, nimam diagnoze. A vsak, ki diagnozo dobi, bo rekel, da ga je udarila kot strela z jasnega – čeprav vemo, da se bolezen razvija počasi.

Telo kot avto: Zdravniki, zobozdravniki in terapevti ljudi spodbujamo, naj se za pregled odločijo še pred diagnozo. Telo je kot avto – obrablja se, in če zanj ne skrbimo, se prej ali slej pokvari do te mere, da se pojavi bolezen. Nedavno sem bil vabljen predavatelj na konferenci zdravnikov na Dunaju. V dvorani nas je bilo 300 zdravnikov, terapevtov in zobozdravnikov. Ko je nekdo izmed predavateljev vprašal, kdo ima v družini ali med prijatelji koga z rakom, jih je roko dvignilo 90 odstotkov. To pove veliko.

Največ lahko naredimo, dokler smo zdravi: V MAHA najraje delamo z ljudmi, ki še nimajo postavljene diagnoze. Takrat lahko največ naredimo za podaljšanje obdobja zdravja, torej za dolgoživost. S pregledi in analizami – vitaminov, mineralov, blata, probiotičnih in potencialno patoloških bakterij, parazitov in še mnogo drugih parametrov – odkrijemo šibke točke, kjer lahko ukrepamo, še preden se pojavijo kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, visok krvni tlak, bolečine ali celo rak. Ljudje pogosto presenečeno ugotovijo, da to ni tako težko, kot se zdi, pri tem pa si prihranijo veliko težav in si zagotovijo mirnejše življenje.

Seveda pa pokrivamo celoten spekter diagnoz. Če ocenimo, da nekaj presega naše kompetence, sodelujemo s partnerji v tujini – največ s švicarsko kliniko Biomedicine International ter z laboratoriji v Nemčiji, specializiranimi za tovrstno medicino, odpiramo pa tudi sodelovanje s Španijo. Tako gradimo močno mrežo integrativne medicine, kamor spada tudi zobozdravstvo, kjer postajamo vodilni v tem pristopu.

"Ljudem svetujemo, naj pridejo na pregled, še preden dobijo diagnozo. Telo je kot avto – če zanj ne skrbimo, se prej ko slej pokvari," pravi dr. Sebastjan Perko. Foto: Barbara Reya

Kako se običajno začne stik s kliniko MAHA? Kaj pacient najprej doživi, ko se naroči k vam?

SPREJEM: Najprej pacienta sprejme naše koordinacijsko osebje in mu razloži, kako poteka proces. Ljudje so običajno navajeni, da pregled pri zdravniku traja pol ure in je hitro končan. Pri nas pa traja dve uri ali dve uri in pol, saj opravimo celoten diagnostični krog.

SLIKANJE ZOB: Pacienta na recepciji pozdravi sodelavka, ki zaključuje študij naturopatije. Na recepciji želimo imeti ljudi z določenim strokovnim znanjem, saj je tako lažje komunicirati in pacienta usmeriti. Pred termini s strokovnim osebjem opravimo osnovne diagnostične preiskave – rentgensko slikanje ortopana, po potrebi tudi CBCT, meritve delovanja oziroma ravnovesja avtonomnega živčnega sistema, višine, teže in sestave telesa: količine visceralne maščobe, mišične mase in ravnovesja mišic. Uporabljamo napravo, kakršno imajo tudi v javnih ustanovah.

Nato pacienta prevzame zdravnik ali terapevt integrativne medicine – jaz, dr. Pahole ali dr. Ajil, ki je ajurvedski zdravnik, v istem dnevu ga sprejme tudi zobozdravnik. To je obvezni del pregleda, saj v naši medicini zobozdravstvo in medicina hodita z roko v roki. Brez ustrezno zdravljenih ust in zob tudi pri splošni medicini ne moremo doseči optimalnih rezultatov.

ANALIZA KRVI: Naredimo analizo kapljice krvi in preverimo reološke lastnosti – kako kri teče, kakšne so imunske celice in kaj se dogaja s krvnimi ploščicami. To je dinamična preiskava, ki nam pokaže, katere laboratorijske analize so smiselne: blata, urina ali krvi.

PREHRANSKA DOPOLNILA: Ko pacient odide iz ordinacije, mu običajno predpišemo osnovna prehranska dopolnila. Naša so nekoliko posebna, ker jih razvijajo zdravniki in deloma proizvajajo podjetja, ki so del farmacije. Imajo visoko biodostopnost – več kot 90 odstotkov učinkovin se dejansko absorbira v telo, kar je znanstveno dokazano. Pri večini običajnih dopolnil je absorpcija bistveno nižja, včasih le 20–30-odstotna.

Torej že na tej točki predpišemo začetna dopolnila z režimom in doziranjem jemanja. Pacienta seznanimo tudi s preiskavami, ki ga čakajo – večinoma se odvzemi opravijo že isti dan, saj so pacienti tešči.

ZA PACIENTA SKRBI KONZILIJ: Vsak torek imamo konzilij, kjer skupaj pregledamo vse primere tistega tedna. Poleg zdravnikov se ga udeleži tudi sodelavka z recepcije, ki skrbi za koordinacijo in prispeva znanje naturopatije. Na konziliju se odločimo o nadaljnjih korakih. Na izvide iz nemških laboratorijev, s katerimi sodelujemo, čakamo približno tri tedne – to so zelo veliki laboratoriji, specializirani z več kot 300 zaposlenimi. Ko pridejo izvidi, pacient dobi termin za analizo in predstavitev terapij.

INDIVIDUALIZIRAN NAČRT: Na konziliju skupaj pregledamo rezultate in pripravimo individualiziran načrt terapij. Predpišemo dopolnila – večinoma lastne, hišne, ki jih prej vedno testiram na sebi. Vzamem kri, izmerim parametre, nato nekaj časa jemljem izdelek in ponovno preverim rezultate. Če se parametri izboljšajo, izdelek vključimo v ponudbo. Tako sem se zavaroval pred težavami, ko so proizvajalci zatrjevali, da njihov izdelek deluje, v praksi pa pri pacientih ni bilo sprememb in meritve so pokazale, da dotične snovi v telesu ni nič več kot prej.

Celoten diagnostični postopek za pacienta traja približno štiri ure, za našo ekipo pa dodatne tri ure. Na koncu se pacient glede na svoje finančne zmožnosti odloči za pot, ki mu najbolj ustreza. Možnosti so različne: osnovna pot vključuje prehranska dopolnila, redne kontrole in minimalne posege; srednja pot kombinira dopolnila in terapije; intenzivna pot pa obsežnejše terapije z najboljšim učinkom. V vsakem primeru pacientom vedno povemo, da finance ne smejo biti ovira – poti je več, vsaka lahko prinese pomembne rezultate.

TERAPIJA: Ko se s človekom dobro spoznamo na vseh ravneh, se začne terapijski del. Takrat je več dela na nas – zdravnikih, zobozdravnikih in terapevtih. V obdobju vzdrževanja pa spet veliko odgovornosti prevzame pacient. Tako se iz terapevtov prelevimo v mentorje in svetovalce, ki pomagamo pri rednih kontrolah, manjših prilagoditvah ter nasvetih glede gibanja in prehrane, da se ohrani doseženi rezultat.

Celoviti načrti terapij so intenzivni – ljudje so pri nas lahko vsak dan po več ur zaporedoma tudi dva tedna. A ko je stanje stabilizirano, to ni več potrebno. Telo sicer vedno potrebuje nekaj vzdrževanja, podobno kot avto, a to je lahko le nekaj dni intenzivnejše obravnave na leto in redni kontrolni pregledi vsakih nekaj mesecev. Na ta način pacienti ohranjajo zdravje brez potrebe po obsežnih ponovitvah terapij.

"Najlažje je delati z ljudmi, ki še nimajo diagnoze. Takrat lahko največ naredimo za podaljšanje obdobja zdravja, torej za dolgoživost. S pregledi in analizami vitaminov, mineralov, blata, probiotičnih in potencialno patoloških bakterij, parazitov ter številnih drugih parametrov odkrijemo šibke točke, kjer lahko ukrepamo, še preden se pojavijo kronične bolezni. Ljudje pogosto presenečeno ugotovijo, da to ni tako zahtevno, kot se zdi, pri tem pa si prihranijo veliko težav in si zagotovijo bolj mirno življenje," pravi dr. Sebastjan Perko. Foto: Barbara Reya

Kako vključite pacienta v proces zdravljenja?

Že na prvem obisku. Pacientu damo tri zelo enostavne prehranske napotke.

Prvo pravilo: Nič kravjih mlečnih izdelkov – mleka, sira, jogurta, masla. Ne zaradi krav, ampak ker je intenzivno kmetijstvo šlo predaleč. Krave so preveč izkoriščane, mleko pa zaradi tega ni več zdravo. Zato priporočamo kozje ali ovčje mlečne izdelke, ki so veliko bolj kakovostni in pri nas dostopni.

Drugo pravilo: Čim manj glutena. Popolnoma brez glutena je v današnjem življenju skoraj nemogoče, tudi izdelki z oznako gluten free niso nujno zdravi. Zato svetujemo, da gluten vsaj prepolovijo – na primer z domačim brezglutenskim kruhom ali s testeninami brez glutena, ki jih je danes že veliko. Če človek vloži nekaj tednov energije v spremembo, ta hitro postane naravna.

Tretje pravilo: Nič sladkorja. A to ne pomeni, da se moramo odreči vsaki sladkobi. Za dušo si lahko privoščimo žlico gozdnega medu ali kozji jogurt z medom – to telesu koristi. Povsem drugače pa je s sladkarijami in industrijskimi prigrizki: to ni hrana, ampak kemija, narejena tako, da povzroča odvisnost. Ta industrija se je specializirala za to, kako pridobiti čim več "deleža želodca" med tremi glavnimi obroki. In ljudje pogosto podležejo temu, ne da bi se zavedali.

Dodatni nasvet: Svetujemo tudi, da po šesti uri zvečer ne jedo več. Najboljša izbira je voda, predvsem topla. Zelo priporočam, da dan začnemo s kozarcem vroče vode – tako vroče, da jo lahko pijemo le po požirkih. To požene prebavo in presnovo.

Gibanje: Ne zapletamo s pravili, kdaj in koliko, ampak vsak dan svetujemo nekaj minut gibanja. Na primer: odprete vrata, hodite dve minuti, tečete pet minut naprej in pet minut nazaj, nato spet dve minuti hodite. Skupaj deset minut – in to je dovolj. To se sliši malo, a za telo in metabolizem naredi ogromno.

Ljudje, ki to poskusijo, po dveh mesecih tega ne morejo več opustiti, ker se ves dan počutijo polni energije – kot bi spili kavo, a brez padca energije. Kasneje pogosto sami podaljšajo tek na 20 minut, ne da bi jih kdo silil.

Pacientom vedno povem, da to ni zapoved in da lahko sodelujemo, tudi če tega ne bodo počeli. A izkušenj imamo veliko – pri več kot 2.500 pacientih vidimo, da tisti, ki upoštevajo te osnovne korake, dolgoročno dosežejo najboljše rezultate. In to niso naši, ampak njihovi rezultati.

"Pacienti se včasih bojijo, da jim bomo rekli, naj nehajo jemati zdravila. Nikakor ne. Zdravila pogosto pomagajo. Mi pa z našimi postopki dosežemo, da zdravila delujejo bolje, in omogočimo, da se jih lahko postopoma zmanjšuje, dolgoročno pa morda sploh niso več potrebna." Foto: Arhiv MAHA

Kako se vi osebno posvetite pacientu? Kako jim pokažete, da ste odprti zanje?

Čas je ključen.

Pri nas si vzamemo čas. Vsak terapevt ima za pacienta najmanj eno uro – jaz, dr. Ajil, dr. Pahole in drugi sodelavci. Včasih razmišljam, da bi ta čas še podaljšali, ker vidim, da ljudje potrebujejo prostor, da se sprostijo in začnejo govoriti.

Pogovor o stvareh, o katerih drugje ne sprašujejo.

Pacienti so pogosto presenečeni, ko ugotovijo, da se z njimi pogovarjamo tudi o stvareh, ki se jim zdijo zelo intimne – kdaj gredo na stranišče, kako je z njihovim libidom in podobno. To so za nas pomembne teme, saj veliko povedo o delovanju telesa, za paciente pa so pogosto nepričakovane. Velikokrat traja pol ure, da sploh dojamejo, da nas njihova zgodba resnično zanima in da želimo slišati njihovo iskreno mnenje.

Intuicija je pogosto prvi znak.

Rad vprašam: "Kdaj ste prvič intuitivno začutili, da je z vašim telesom nekaj narobe?" Takrat mnogi povedo, da so znake zaznavali že pred desetimi leti, a jih v sistemu nihče ni jemal resno. Dobijo ultrazvok, ki pokaže, da ni nič narobe, nato jim rečejo, da pretiravajo. Res je, da je sodobna farmacevtska medicina vrhunska, a težave zazna šele, ko nastane celična poškodba. Telo pa signale daje veliko prej.

Človekova zgodba je enako pomembna kot izvidi.

Pacientovi zgodbi prisluhnemo. Poskrbimo, da je pacient sprejet in da lahko deli svojo izkušnjo. To je za nas enako pomembno kot laboratorijski izvidi. Zelo se trudimo, da združujemo telesni in človeški del obravnave.

Zakaj je čas največje bogastvo?

Seveda razumem kolege v javnem zdravstvu – tam je pritisk ogromen, vsak zdravnik mora dnevno obravnavati ogromno pacientov. Če jih imaš 50 na dan, je skoraj neizogibno, da postaneš utrujen, otopel in manj odprt. Pri nas smo sistem zastavili tako, da imamo čas. In prav to je tisto, kar pacienti najbolj cenijo.

"Naš model je zelo švicarski. Odločili smo se, da bomo vlagali v najboljše, kar je na voljo na področju tehnologije, zato smo izbrali tako imenovani mercedes pristop. Pacientu želimo ponuditi preverjeno kakovost, potrjeno na najzahtevnejših trgih, in jo povezati v celovit terapevtski sistem." Foto: Arhiv MAHA

V vaši ustanovi uporabljate tehnologije, ki jih v večini ordinacij v Sloveniji ni. Kako ta napredna tehnologija izboljša zdravljenje in kakšne koristi imajo pacienti?

Učenje od najboljših: Imeli smo srečo, da so naši mentorji te tehnologije uporabljali že desetletja in jih temeljito preizkusili v praksi. Tako nam ni bilo treba delati napačnih nakupov. Če nekdo v Švici ali Nemčiji neko napravo uporablja že 15 ali 20 let z dobrimi rezultati, potem vemo, da je učinkovita. Naša naloga je, da se naučimo, kako jo pravilno uporabiti pri različnih indikacijah.

Na tehnološkem področju smo res napredni. Lani smo imeli več gostov – zdravnice iz Japonske, ZDA in tudi domače strokovnjake – in vsi so bili presenečeni, kaj vse imamo in kako terapije med seboj kombiniramo. Na spletni strani tega ne naštevamo podrobno, ker nočemo, da bi se ljudje odločali zgolj zaradi naprav. Bistven je pristop in terapevt, ki zna tehnologijo pravilno uporabiti.

Spekter naprednih naprav: Imamo dve napravi za pulzno elektromagnetno terapijo, tri naprave za intravenozno kisikovo in ozonsko terapijo, sistemsko in lokalno hipertermijo, napravo Indiba, ki izhaja iz fizioterapije, ter hiperoksično-hipoksično terapijo. Na področju zobozdravstva uporabljamo rentgensko napravo CBCT, intraoralne skenerje in laser Fotona.

Simulacija Mount Everesta: Pri hiperoksično-hipoksični terapiji pacient leži na postelji, dobi masko in diha v simuliranem okolju, kot da bi bil na Mount Everestu. Tak način spodbuja povečanje števila rdečih krvnih celic, izboljšuje prenos kisika in pospešuje mikrocirkulacijo.

Bistvo je kombinacija: Največjo razliko naredi znanje, kako tehnologije povezati v učinkovito celoto. Pomembno je, da pri določeni bolezni določimo pravo zaporedje postopkov, pravilno frekvenco – torej kolikokrat na teden, koliko časa, pri kakšni jakosti ali koncentraciji. To vedno sestavimo skupaj na konziliju, kjer vsak pacient dobi individualiziran protokol.

Tehnologija kot orodje, ne cilj: Na ta način tehnologija ni sama sebi namen, ampak postane močno orodje, ki ga uporabljamo premišljeno in v kombinaciji z drugimi terapijami. In rezultati so zato toliko boljši.

Ko se s človekom dobro spoznamo na vseh ravneh, se začne terapijski del. Takrat je več dela na nas zdravnikih, zobozdravnikih in terapevtih. V obdobju vzdrževanja pa spet veliko odgovornosti prevzame pacient. Tako se iz terapevtov prelevimo v mentorje in svetovalce, ki pomagamo pri rednih kontrolah, manjših prilagoditvah ter nasvetih glede gibanja in prehrane, da se ohrani doseženi rezultat. Foto: Arhiv MAHA

Kako ste dobili priporočila za tehnologije, ki jih uporabljate? Kako je bila ta tehnologija preverjena na švicarskem trgu?

Naš prvi partner je bil Thomas Rau, ki je deloval v okviru švicarske klinike Paracelsus, danes pa je odprl Biomedicine International. Thomas Rau je svetovno priznana avtoriteta in eden od pionirjev biološke oziroma integrativne medicine. Prav on me je naučil, kako tehnologije med seboj kombinirati – na primer pri zdravljenju visokega krvnega tlaka, v integrativni onkologiji ali pri konceptih dolgoživosti.

Naš model je zelo švicarski. Odločili smo se, da bomo vlagali v najboljše, kar je na voljo na področju tehnologije – izbrali smo tako imenovani mercedes pristop. Pacientu želimo ponuditi preverjeno kakovost, potrjeno na najzahtevnejših trgih, in jo povezati v celovit terapevtski sistem.

Doktorirali ste iz materialov. Kako danes uporabljate svoje raziskovalno znanje pri delu z bolniki?

Na doktoratu sem se ukvarjal z obnašanjem delcev v tekočini. Takrat sem proučeval delce v vodi, danes pa delce v krvi – in kri pravzaprav ni nič drugega kot celice v tekočini. To znanje mi zelo pomaga pri opazovanju in razumevanju dogajanja v krvi.

Spomnim se govora Steva Jobsa o povezovanju točk, t. i. connecting the dots. Ko so ga odstavili iz Appla, je ustvaril Pixar, nato pa se vrnil in povezal izkušnje v novo zgodbo. Podobno je pri meni – znanje, ki sem ga pridobil na doktoratu na povsem drugem področju, danes odlično uporabljam pri delu z bolniki.

Ko pacientu na velikem zaslonu pokažem njegovo kapljico krvi v živo – kako celice tečejo, se privlačijo ali odbijajo –, jih to zelo pritegne. Še posebej ko primerjajo stanje ob prvem obisku in kasneje, ko so spremenili način življenja. Takrat sami vidijo, kaj njihov trud pomeni. Pogosto se zgodi, da me po enem letu prosijo: "Poglejva še enkrat kri, da vidim, ali je še vedno v redu."

Če ne bi imel tega raziskovalnega ozadja, bolnikom ne bi znal na tak način razložiti in jim tudi vizualno prikazati, kaj se dogaja v njihovem telesu. To je tisti most med znanostjo in prakso, ki ga danes vsakodnevno uporabljam.

"Kdaj ste prvič intuitivno začutili, da je z vašim telesom nekaj narobe?" Mnogi povedo, da so znake zaznavali že pred desetimi leti, a jih v sistemu nihče ni jemal resno. Dobijo ultrazvok, ki pokaže, da ni nič narobe, nato jim rečejo, da pretiravajo. Res je, da je sodobna farmacevtska medicina vrhunska, a težave zazna šele, ko se pojavi celična poškodba. Telo pa signale daje veliko prej. Foto: Arhiv MAHA

V tradicionalnem zdravstvu se pogosto zgodi, da pacient po dolgem zdravljenju nima rezultatov. Ko tak človek pride k vam – ga sprejmete ali vas je takih primerov strah?

Prav taki ljudje so naši najpogostejši obiskovalci. To so pacienti, ki imajo že kup izvidov in diagnoz, kjer je farmacevtska medicina prišla do določene točke – od tam naprej pa ne gre več. Takrat začnemo raziskovati ozadja in vzroke težav.

Najprej naj poudarim, da si zelo želim, da bi delitev med klasično in integrativno medicino izginila, saj bi morali znati delati skupaj. V praksi se pogosto zgodi, da z našimi pristopi povečamo učinkovitost obstoječega farmacevtskega zdravljenja.

Pacienti se včasih bojijo, da jim bomo rekli, naj nehajo jemati zdravila. Nikakor ne. Zdravila pogosto pomagajo – če ima nekdo artritis in mu roka zateče, je Medrol nujen, da prepreči trajno škodo. Mi pa z našimi postopki dosežemo, da zdravila delujejo bolje, in jim omogočimo, da se jih lahko postopoma zmanjšuje, dolgoročno pa morda sploh niso več potrebna.

Ko pacient vztraja in sodeluje, se po letu dni pogosto zgodi, da se odmerek zdravil razpolovi ali celo ukine. Trenutno imamo primer pacienta iz Zagreba, ki je 15 let jemal več zdravil proti visokemu tlaku. Pol leta je dosledno upošteval prehranske napotke, nato je prišel na intenzivni sklop terapij. Kardiolog mu je najprej dovolil razpolovitev odmerka, nato pa po enem mesecu, ko se tlak ni več dvigoval, še ukinitev diuretika. Naredil mu je ultrazvok srca in vratnih žil – vse je bilo v redu. Pacient mi je rekel: "Ne morem verjeti, da mi ni treba več vsakih 15 minut na stranišče." Zame je to prava medicina.

Takih primerov imamo veliko – predvsem pri srčno-žilnih boleznih, sladkorni bolezni tipa 2 in pri nekaterih nevroloških stanjih. Tudi nevrologi danes že priznavajo, da se številne nevrološke bolezni začnejo v črevesju. In ravno pri terapijah črevesja smo v naši kliniki zelo močni – tu res znamo veliko narediti.

Kaj je MAHA? MAHA je celovit svet, ki združuje medicino, zobozdravstvo, zobno tehniko, gastronomijo, trgovino in izobraževanja. V tujini nas prepoznavajo kot celostni koncept, kjer je vse to povezano v enotno izkušnjo. V Sloveniji delujemo tudi pod znamko Ustna medicina, ki obstaja že od leta 2013 in je zelo močna blagovna znamka. Zaradi tega jo ohranjamo ločeno, hkrati pa je del širšega sveta MAHA. Naš svet sestavljajo: medicina in integrativna terapija,

zobozdravstvo in zobna tehnika,

MAHA bistro z lastno gastronomijo,

trgovina s skrbno izbranimi izdelki,

izobraževanja, ki jih prav zdaj razvijamo. MAHA je torej koncept, ki presega klasično zdravstveno ustanovo – je prostor, kjer se stikajo zdravje, znanje, hrana in vsakodnevno življenje.

Kako do pregleda v MAHA?

Za termin se lahko naročite prek spletne strani maha.si, namenjene slovenskim pacientom, ali maha.clinic, kjer so informacije za tuje paciente. Če iščete zobozdravstvene storitve, obiščite ustna-medicina.com.

Za dodatne informacije in naročila lahko pišete na coordinator@maha.si ali pokličete na:

Ustna medicina: 01 23 23 235

MAHA: 051 248 888