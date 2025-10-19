Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Nedelja,
19. 10. 2025,
12.35

Nedelja, 19. 10. 2025, 12.35

16 minut

Na avstrijskem Koroškem premazali slovenske napise na krajevnih tablah

Sa. B.

Železna Kapla | Kot je razvidno s fotografij, so storilci premazali slovenske napise na tablah za Železno Kaplo in Pliberk. | Foto Narodni svet koroških Slovencev

Kot je razvidno s fotografij, so storilci premazali slovenske napise na tablah za Železno Kaplo in Pliberk.

Foto: Narodni svet koroških Slovencev

V krajih na avstrijskem Koroškem, kjer bivajo številni Slovenci, so neznani storilci premazali slovenske napise na krajevnih tablah. Gre za nov incident, vezan na tamkajšnjo težavo dvojezičnosti. V Narodnem svetu koroških Slovencev, ki so fotografije posredovali, so dejanje obsodili in spomnili, da so številni tamkajšnji smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku.

Kot je razvidno s fotografij, so storilci premazali slovenske napise na tablah za Železno Kaplo in Pliberk.

Neznani storilci so premazali slovenske napise na krajevnih tablah. | Foto: Narodni svet koroških Slovencev Neznani storilci so premazali slovenske napise na krajevnih tablah. Foto: Narodni svet koroških Slovencev

Da je treba "eskalacijo situacije nujno preprečiti", je pozval avstrijski diplomat slovenskih korenin Valentin Izko. S temi besedami se je navezal na julijski dogodek na Peršmanovi domačiji, kjer je policija izvedla obsežno policijsko akcijo, popisala vse prisotne in aretirala tri udeležence tabora, ki ga je organiziral Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju.

V septembru je domačijo obiskala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in izrazila pričakovanje, da bi preiskava dogodka potekala hitreje. Ob obisku je izpostavila, da od avstrijskih oblasti pričakuje vsaj uvedbo dvojezičnosti na šolah, ne samo do četrtega razreda, ampak do konca srednje šole in tudi v predšolski vzgoji. Zagotavljanje dvojezičnosti pričakuje tudi na sodiščih in v javnih upravah.

V Narodnem svetu koroških Slovencev so dejanje obsodili. | Foto: Narodni svet koroških Slovencev V Narodnem svetu koroških Slovencev so dejanje obsodili. Foto: Narodni svet koroških Slovencev

