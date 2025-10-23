Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
9.54

Racija na Peršmanovi domačiji "nezakonita in nesorazmerna"

Avstrijska policija | Osnova za posredovanje je bil sum kršitve zakona o varstvu narave in zakona o kampiranju na avstrijskem Koroškem, a kot je danes dejal Vogl, komisija ni našla sledljive dokumentacije, da je šlo za kršitev zakona o kampiranju. | Foto Reuters

Osnova za posredovanje je bil sum kršitve zakona o varstvu narave in zakona o kampiranju na avstrijskem Koroškem, a kot je danes dejal Vogl, komisija ni našla sledljive dokumentacije, da je šlo za kršitev zakona o kampiranju.

Foto: Reuters

Julijska racija policije na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je bila nezakonita in nesorazmerna, je ugotovila posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva, katere ugotovitve so danes predstavili na Dunaju. Akcija po ugotovitvah komisije ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti, temveč proti antifašističnemu taboru.

Vodja pravnega oddelka na ministrstvu Mathias Vogl, ki je vodil komisijo, je dejal, da je komisija ugotovila, da je bila akcija nezakonita in nesorazmerna, ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem ali proti spominskemu kraju Peršmanova domačija.

Uradna utemeljitev operacije kot kršitve zakona o varstvu narave je bila pretveza, je še ugotovila komisija. Očitno je bil cilj pridobiti osebne podatke udeležencev tabora, je dejal Vogl.

Racija na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev

Osnova za posredovanje je bil sum kršitve zakona o varstvu narave in zakona o kampiranju na avstrijskem Koroškem, a kot je danes dejal Vogl, komisija ni našla sledljive dokumentacije, da je šlo za kršitev zakona o kampiranju.

V komisiji pod vodstvom Vogla so bili predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik ter predstavniki s področja znanosti, spominske kulture in pravosodja.

Obsežna racija na Peršmanovi domačiji je močno odmevala, saj je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin.

koroški Slovenci policija Avstrija Peršmanov dom
