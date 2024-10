Je to trdnjava Putinovih zaveznikov tik ob Sloveniji?

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah je največ glasov dobila Svobodnjaška stranka Avstrije (FPÖ). Regionalno gledano je ena od njihovih največjih trdnjav avstrijska Koroška. To je edina od avstrijskih zveznih dežel, kjer so svobodnjaki zmagali v prav vseh okrajih.

Na volitvah v državni zbor, ki poleg zveznega sveta sestavlja avstrijski dvodomni parlament, je FPÖ prvič v zgodovini zmagala. Svobodnjaki so dobili 28,9 odstotka glasov. S tem so prehiteli zmagovalko prejšnjih volitev Avstrijsko ljudsko stranko (ÖVP), ki je letos dobila 26,3 odstotka.

Korošec Kickl, ki jemlje glasove konservativcem

Na prejšnjih volitvah, ko je konservativce vodil Sebastian Kurz, so turkizni (s to barvo so se pred leti politično poistovetili avstrijski konservativci, ki so bili tradicionalno znani kot črni, dobili 37,5 odstotka. Kot vse kaže, je velik del volivcev, ki je leta 2019 volil za konservativce, letos oddal glas svobodnjakom.

Zdajšnji vodja svobodnjakov je nekdanji notranji minister Herbert Kickl. Ta je po rodu iz avstrijske Koroške, iz rudarskega kraja Radenče (nem. Radenthain). Koroška je že tradicionalno močna volilna baza za svobodnjake. Tukaj je svojo politično kariero začel zdaj že pokojni Jörg Haider, ki je v 80. letih preteklega stoletja liberalne svobodnjake preusmeril proti desnemu robu političnega prostora.

Na Koroškem so svobodnjaki zmagali v vseh okrajih

Zato ne preseneča, da so tudi na letošnjih volitvah svobodnjaki veliko glasov dobili prav na Koroškem. Ta avstrijska dežela je edina, kjer so svobodnjaki zmagali v prav vseh okrajih. Vseh zveznih dežel je v Avstriji devet.

Svobodnjaki so bili uspešni po vsej Koroški, a v štirih občinah na jugovzhodu dežele, kjer živi slovensko govoreča manjšina, so jih premagali socialdemokrati. Foto: Reuters

Na avstrijskem Koroškem je deset okrajev. V okraju Feldkirchen so svobodnjaki dobili kar 44,8 odstotka. Več kot 40 odstotkov glasov so dobili še v štirih drugih okrajih. Razen okraja Beljak – podeželje so vsi ti okraji na severu dežele. V petih okrajih, vsi so na jugu dežele, so svobodnjaki dobili manj kot 40 odstotkov glasov. A tudi tukaj vedno več kot 30 odstotkov. Najmanj so dobili v okraju Šmohor, in sicer 32,9 odstotka.

Svobodnjaki brez zmage le v 11 koroških občinah

Tudi na ravni občin je Koroška politična trdnjava temnomodrih. FPÖ je namreč dobila največ glasov v veliki večini koroških občin. V nekaterih občinah so svobodnjaki pobrali tudi več kot polovico glasov. Največ glasov so dobili v občini Stall na severovzhodu Koroške, in sicer kar 62,8 odstotka.

Avstrijska Koroška ima 132 občin. Brez zmage je FPÖ ostala le v enajstih občinah. V šestih jo je premagala ÖVP, v petih pa Socialdemokratska stranka Avstrije (SPÖ).

So glasovi Slovencev omogočili zmage SPÖ?

Če odštejemo občino Mallnitz, ki leži na severovzhodu Koroške, vse koroške občine, v katerih so zmagali socialdemokrati, ležijo na območju, na katerem živi slovenska manjšina.

Te občine so Sele, Bistrica pri Pliberku, Železna Kapla-Bela in Šmarjeta v Rožu. Zelo blizu zmage nad svobodnjaki so bili socialdemokrati tudi v občini Globasnica.